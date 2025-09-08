المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

بمشاركة الأهلي والزمالك.. قناة الشارقة تعلن نقل بطولة العالم لكرة اليد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:05 م 08/09/2025
كرة يد - الأهلي

لقطة من مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

أعلنت قناة الشارقة الرياضية مساء اليوم الإثنين، عن حصولها على حقوق نقل مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 فرق.

وستشهد البطولة لأول مرة مشاركة فريق إماراتي ممثلاً في فريق الشارقة بطل آسيا.

وتشارك أندية الأهلي والزمالك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، حيث يعد الفريق الأحمر ممثل قارة أفريقيا بعدما فاز بالسوبر الأفريقي، بينما يشارك الزمالك بوصفه مستضيف البطولة.

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، التي استُخدمت سابقًا في بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وأوضحت أيضا قناة الشارقة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنها حصلت على حقوق نقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد التي ستنطلق الأسبوع الجاري بدور المجموعات.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد في 14 يونيو 2026 بمدينة كولونيا بمشاركة أبرز الأندية والتي يتقدمها ماجديبورغ الألماني حامل اللقب، وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد

التعليقات

