أعلنت قناة الشارقة الرياضية مساء اليوم الإثنين، عن حصولها على حقوق نقل مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 فرق.

وستشهد البطولة لأول مرة مشاركة فريق إماراتي ممثلاً في فريق الشارقة بطل آسيا.

وتشارك أندية الأهلي والزمالك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، حيث يعد الفريق الأحمر ممثل قارة أفريقيا بعدما فاز بالسوبر الأفريقي، بينما يشارك الزمالك بوصفه مستضيف البطولة.

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، التي استُخدمت سابقًا في بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وأوضحت أيضا قناة الشارقة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنها حصلت على حقوق نقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد التي ستنطلق الأسبوع الجاري بدور المجموعات.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد في 14 يونيو 2026 بمدينة كولونيا بمشاركة أبرز الأندية والتي يتقدمها ماجديبورغ الألماني حامل اللقب، وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني