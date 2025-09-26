استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بالفوز على حساب نظيره تاوباتي البرازيلي، في إطار منافسات المجموعة الثالثة، بالمسابقة المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتفوق الفريق الأبيض في الشوط الأول بنتيجة 13-11، بعدما حرص المدرب فرانك موريس على إجراء عدة تبديلات، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء.

وواصل الزمالك تفوقه في الشوط الثاني، رغم محاولة تاوباتي إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 26-24.

وحصل لاعب الدائرة بيجاد مروان، على جائزة رجل المباراة، بعدما تألق على مدار شوطي اللقاء، وسجل هدف الفريق الأبيض الأخير، الذي أكد انتصاره.

وسجل بيجاد مروان 4 أهداف من 4 تسديدات بنسبة دقة 100%، بينما أحرز جمال صلاح 5 أهداف من 7 تصويبات، وأحمد الأحمر سجل 5 أهداف من 6 تسديدات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة، برفقة ناديي تاوباتي البرازيلي وبرشلونة الإسباني، حيث يتصدر الفريق الأبيض ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بعد أول لقاء.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدري المجموعات الثلاثة، للدور نصف النهائي، بالإضافة للفريق صاحب أفضل مركز ثان.