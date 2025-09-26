المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

كرة يد.. الأهلي يسحق سيدني الأسترالي في بطولة العالم للأندية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:32 م 26/09/2025
مباراة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ضد سيدني الأست

مباراة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ضد سيدني الأسترالي بالسوبر جلوب

حقق النادي الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب نظيره فريق جامعة سيدني الأسترالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب).

وتفوق الأهلي منذ بداية اللقاء، بفضل تألق الظهير عمر كاستيلو في الهجمات المرتدة، بالإضافة لتصديات الحارس عبد الرحمن طه.

وأنهي الأهلي الشوط الأول بنتيجة 20-6، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني، ليحسمه بنتيجة 41-14.

وحصد عمر كاستيلو جائزة رجل المباراة، بعدما تصدر قائمة هدافي الأهلي في اللقاء، برصيد 12 هدف من 14 تسديدة.

وكان النادي الأهلي قد عزز صفوفه بثنائي أجنبي جديد، بعدما ضم كلا من ستانيسلاف كاسباريك وتوماس جيبالا للمشاركة في السوبر جلوب.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية، برفقة فريقي جامعة سيدني الأسترالي وفيزبريم المجري، حيث يتصدر الترتيب برصيد نقطتين.

مباراة سيدني الاسترالي القادمة
يد الأهلي السوبر جلوب بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    3
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

