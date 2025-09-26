حقق النادي الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب نظيره فريق جامعة سيدني الأسترالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب).

وتفوق الأهلي منذ بداية اللقاء، بفضل تألق الظهير عمر كاستيلو في الهجمات المرتدة، بالإضافة لتصديات الحارس عبد الرحمن طه.

وأنهي الأهلي الشوط الأول بنتيجة 20-6، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني، ليحسمه بنتيجة 41-14.

وحصد عمر كاستيلو جائزة رجل المباراة، بعدما تصدر قائمة هدافي الأهلي في اللقاء، برصيد 12 هدف من 14 تسديدة.

وكان النادي الأهلي قد عزز صفوفه بثنائي أجنبي جديد، بعدما ضم كلا من ستانيسلاف كاسباريك وتوماس جيبالا للمشاركة في السوبر جلوب.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية، برفقة فريقي جامعة سيدني الأسترالي وفيزبريم المجري، حيث يتصدر الترتيب برصيد نقطتين.