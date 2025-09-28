المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيزبريم في بطولة العالم لكرة اليد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:42 م 28/09/2025
مباراة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ضد سيدني الأست

يد الأهلي

مباراة مرتقبة بين الأهلي وفيزبريم المجري، ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة العالم لكرة اليد.

ويشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية 2025 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب فيزبريم وسيدني.

وتقام بطولة العالم (سوبر جلوب)، في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري، وحتى 2 أكتوبر المقبل.

موعد مباراة الأهلي وفيزبريم

ويلعب الأهلي أمام فيزبريم في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتنافس الأهلي وفيزبريم على صدارة المجموعة الثانية، حيث يتصدر الفريق المجري ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الفريق الأحمر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيزبريم

 

وفاز كل من الأهلي وفيزبريم على فريق جامعة سيدي الأسترالي، قبل مباراتهما المرتقبة.

ويتأهل صاحب المركز الأول، إلى الدور نصف النهائي بشكل مباشر، بينما سيتم اختيار أفضل فريق 3 عن المجموعة الثلاث.

رباعي مصري في صفوف فيزبريم

ويضم فيزبريم بين صفوفه أربعة لاعبين مصريين هم: علي زين، يحيى الدرع، أحمد عادل، وأحمد هشام السيد دودو، بالإضافة إلى المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، الذي يقود أيضًا المنتخب المصري للرجال.

 

 

الأهلي بطولة العالم كرة يد يد الأهلي فيزبريم

