مباراة مرتقبة بين الأهلي وفيزبريم المجري، ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة العالم لكرة اليد.

ويشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية 2025 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب فيزبريم وسيدني.

وتقام بطولة العالم (سوبر جلوب)، في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري، وحتى 2 أكتوبر المقبل.

موعد مباراة الأهلي وفيزبريم

ويلعب الأهلي أمام فيزبريم في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتنافس الأهلي وفيزبريم على صدارة المجموعة الثانية، حيث يتصدر الفريق المجري ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الفريق الأحمر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيزبريم

وفاز كل من الأهلي وفيزبريم على فريق جامعة سيدي الأسترالي، قبل مباراتهما المرتقبة.

ويتأهل صاحب المركز الأول، إلى الدور نصف النهائي بشكل مباشر، بينما سيتم اختيار أفضل فريق 3 عن المجموعة الثلاث.

رباعي مصري في صفوف فيزبريم

ويضم فيزبريم بين صفوفه أربعة لاعبين مصريين هم: علي زين، يحيى الدرع، أحمد عادل، وأحمد هشام السيد دودو، بالإضافة إلى المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، الذي يقود أيضًا المنتخب المصري للرجال.