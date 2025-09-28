الزمالك يخسر من برشلونة ويودع بطولة العالم لليد

تلقى نادي الزمالك لكرة اليد هزيمة مساء اليوم الأحد، من فريق برشلونة بنتيجة 47-25 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب).

واستضافت صالة نادي النادي في العاصمة الإدارية مباراة الزمالك وبرشلونة الإسباني، في ختام لقاءات المجموعة الثالثة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول لصالح برشلونة بنتيجة 24-12، ثم زاد الفريق الإسباني من النتيجة في الشوط الثاني ليفوز 47-25.

وظهر تفوق فريق برشلونة من بداية المباراة لنهايتها، ليودع الفريق الأبيض البطولة من دور المجموعات، ومن ثم يستكمل البطولة ليحدد مراكزه.

وشهدت المباراة مواجهة خاصة بين سيف الدرع نجم الزمالك السابق، وزملائه القدامى في صفوف الفريق الأبيض، بعد انتقاله لصفوف برشلونة قبل بداية الموسم الحالي.

الزمالك بدأ البطولة بالفوز على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 47-25، قبل أن يخسر اليوم من برشلونة بنتيجة 47-25.

وفي المقابل حقق برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب توباتي، بنتيجة 41-22، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن الفريق الأبيض.

وتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة، برفقة ناديي تاوباتي البرازيلي وبرشلونة الإسباني.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدري المجموعات الثلاثة، للدور نصف النهائي، بالإضافة للفريق صاحب أفضل مركز ثان.