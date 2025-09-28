المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 9
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

الزمالك يخسر من برشلونة ويودع بطولة العالم لليد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:20 م 28/09/2025
كرة يد - الزمالك - برشلونة

الزمالك وبرشلونة كرة اليد

تلقى نادي الزمالك لكرة اليد هزيمة مساء اليوم الأحد، من فريق برشلونة بنتيجة 47-25 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب).

واستضافت صالة نادي النادي في العاصمة الإدارية مباراة الزمالك وبرشلونة الإسباني، في ختام لقاءات المجموعة الثالثة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول لصالح برشلونة بنتيجة 24-12، ثم زاد الفريق الإسباني من النتيجة في الشوط الثاني ليفوز 47-25.

وظهر تفوق فريق برشلونة من بداية المباراة لنهايتها، ليودع الفريق الأبيض البطولة من دور المجموعات، ومن ثم يستكمل البطولة ليحدد مراكزه.

وشهدت المباراة مواجهة خاصة بين سيف الدرع نجم الزمالك السابق، وزملائه القدامى في صفوف الفريق الأبيض، بعد انتقاله لصفوف برشلونة قبل بداية الموسم الحالي.

للتعرف على ما حدث في المباراة اضغط هنا

الزمالك بدأ البطولة بالفوز على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 47-25، قبل أن يخسر اليوم من برشلونة بنتيجة 47-25.

وفي المقابل حقق برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب توباتي، بنتيجة 41-22، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن الفريق الأبيض.

وتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة، برفقة ناديي تاوباتي البرازيلي وبرشلونة الإسباني.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدري المجموعات الثلاثة، للدور نصف النهائي، بالإضافة للفريق صاحب أفضل مركز ثان.

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك برشلونة كرة اليد بطولة العالم لليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فيزبريم

فيزبريم

12 9
الأهلي

الأهلي

22

محسن رمضان يسدد من خارج الـ9 متر ويتصدى لها كوارليس حارس فيزبريم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

49

برشلونة يتعادل امام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg