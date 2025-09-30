المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

الأهلي يتحدى برشلونة.. مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة العالم للأندية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:51 م 28/09/2025
الأهلي لكرة اليد

لقطة من مباراة الأهلي وفيزبريم

حسم النادي الأهلي تأهله إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025، رغم الهزيمة مساء اليوم الأحد من فريق فيزبريم المجري بنتيجة 31-22.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدري المجموعات الثلاثة، للدور نصف النهائي، بالإضافة للفريق صاحب أفضل مركز ثان.

وبالتالي حقق الأهلي أفضل مركز ثاني في دور المجموعات ليصعد إلى الدور نصف النهائي.

ليكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025، بصعود كل من برشلونة الإسباني وماجديبورج الألماني وفيزبريم المجري والأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة في نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بعد غدٍ الثلاثاء.

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي

ومن المقرر أن يقام تقام مباريات الدور نصف النهائي بشكل عام يوم الثلاثاء القادم.

وستلعب مباراة ماجديبورج الألماني وفيزبريم المجري في الدور نصف النهائي الأول في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على صالة العاصمة الإدارية.

أما مباراة الأهلي وبرشلونة في الدور نصف النهائي الثاني ستلعب في الثامنة مساءً، على صالة العاصمة الإدارية.

مباراة برشلونة القادمة
الأهلي برشلونة كرة اليد بطولة العالم لليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg