حسم النادي الأهلي تأهله إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025، رغم الهزيمة مساء اليوم الأحد من فريق فيزبريم المجري بنتيجة 31-22.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدري المجموعات الثلاثة، للدور نصف النهائي، بالإضافة للفريق صاحب أفضل مركز ثان.

وبالتالي حقق الأهلي أفضل مركز ثاني في دور المجموعات ليصعد إلى الدور نصف النهائي.

ليكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025، بصعود كل من برشلونة الإسباني وماجديبورج الألماني وفيزبريم المجري والأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة في نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بعد غدٍ الثلاثاء.

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي

ومن المقرر أن يقام تقام مباريات الدور نصف النهائي بشكل عام يوم الثلاثاء القادم.

وستلعب مباراة ماجديبورج الألماني وفيزبريم المجري في الدور نصف النهائي الأول في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على صالة العاصمة الإدارية.

أما مباراة الأهلي وبرشلونة في الدور نصف النهائي الثاني ستلعب في الثامنة مساءً، على صالة العاصمة الإدارية.