يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لمواجهة برشلونة في الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

ويلعب الأهلي مع برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني مع المتأهل من مباراة ماجدبيرج الألماني مع فيزبريم المجري والتي ستقام في الخامسة مساءً

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي كأفضل فريق ثاني في دور المجموعات بعد فوزه الكبير على سيدني الإسترالي بنتيجة 41-14 في الجولة الأولى، ومن ثم خسر من فيزبريم المجري بنتيجة 31-22 في الجولة الثانية.

وستحمل هذه المباراة طابع مصري خالص بمواجهة الأهلي لنجم منتخب مصر ونادي برشلونة سيف الدرع.

ومن المقرر أن يقام نهائي المسابقة ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر.

وتضم قائمة الأهلى المشاركة فى البطولة كلًّا من:‏ «عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم- عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض- نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدى - محمد هشام- سيف هانى - إبراهيم المصرى- معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامى - محمد عماد».

مشاركات الأهلي بالبطولة

يسعى الأهلي خلال مباراة برشلونة لحسم التأهل إلى المباراة النهائية، لتكرار إنجاز ما حدث في نسخة 2007 عندما أنهى البطولة في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية، وكان وقتها أفضل إنجاز لفريق مصري في تاريخ المسابقة.

وفي نسخة 2015 أنهى النادي الأهلي البطولة في المركز الخامس، أما في 2022، ودع المسابقة في المركز الرابع، ومن ثم عاد للمركز الخامس في نسخة 2023، قبل أن يتواجد في المركز الثالث بالنسخة الماضية ويحصد الميدالية البرونزية.