ضرب النادي الأهلي موعدا مع فريق ماجديبورج الألماني في مباراة البرونزية ببطولة العالم لكرة اليد.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، من فريق برشلونة بنتيجة 21-26 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة العالم لليد المقامة في مصر.

وتأخر الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 14-8، قبل أن ينهي المباراة متأخرا بنتيجة 21-26.

ليضرب فريق برشلونة موعدا مع فريق فيزبريم في المباراة النهائية التي ستقام في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، في نهائي المسابقة.

بينما يلعب الأهلي مع ماجديبورج الألماني للمنافسة على الميدالية البرونزية في البطولة، في لقاء يقام في الخامسة والربع مساء يوم الخميس المقبل أيضًا، في لقاء يتحدد خلاله صاحب المركز الثالث والرابع بالبطولة.

الأهلي كان قد تأهل للدور نصف النهائي كأفضل فريق ثاني في دور المجموعات بعد فوزه الكبير على سيدني الإسترالي بنتيجة 41-14 في الجولة الأولى، ومن ثم خسر من فيزبريم المجري بنتيجة 31-22 في الجولة الثانية.

وحملت مباراة الأهلي وبرشلونة طابع مصري خالص بمواجهة الأهلي لنجم منتخب مصر ونادي برشلونة سيف الدرع.