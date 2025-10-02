المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافسة من أجل البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وماجديبورج في بطولة العالم لليد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:00 م 30/09/2025
الأهلي لكرة اليد

فريق الأهلي لكرة اليد

ضرب النادي الأهلي موعدا مع فريق ماجديبورج الألماني في مباراة البرونزية ببطولة العالم لكرة اليد.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، من فريق برشلونة بنتيجة 21-26 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة العالم لليد المقامة في مصر.

وتأخر الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 14-8، قبل أن ينهي المباراة متأخرا بنتيجة 21-26.

ليضرب فريق برشلونة موعدا مع فريق فيزبريم في المباراة النهائية التي ستقام في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، في نهائي المسابقة.

بينما يلعب الأهلي مع ماجديبورج الألماني للمنافسة على الميدالية البرونزية في البطولة، في لقاء يقام في الخامسة والربع مساء يوم الخميس المقبل أيضًا، في لقاء يتحدد خلاله صاحب المركز الثالث والرابع بالبطولة.

الأهلي كان قد تأهل للدور نصف النهائي كأفضل فريق ثاني في دور المجموعات بعد فوزه الكبير على سيدني الإسترالي بنتيجة 41-14 في الجولة الأولى، ومن ثم خسر من فيزبريم المجري بنتيجة 31-22 في الجولة الثانية.

وحملت مباراة الأهلي وبرشلونة طابع مصري خالص بمواجهة الأهلي لنجم منتخب مصر ونادي برشلونة سيف الدرع.

مباراة ماجديبورج القادمة
الأهلي بطولة العالم لليد ماجديبورج

