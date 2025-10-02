المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الزمالك يحصد المركز الخامس في بطولة العالم لكرة اليد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:37 م 02/10/2025
الزمالك

الزمالك والشارقة

حصد نادي الزمالك المركز الخامس في بطولة العالم لكرة اليد 2025.

والتقى الزمالك مع الشارقة الإماراتي، مساء اليوم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، لتحديد المركز الخامس.

وتعادل الزمالك مع الشارقة بنتيجة 28-28، ليحصد المركز الخامس على حساب الشارقة الإماراتي.

الزمالك يتفوق على الشارقة الإماراتي

وكان الزمالك لا بد أن يخسر بفارق 3 أهداف أمام الشارقة، حتى يلجأ الفريقين إلى الرميات الجزائية، لتحديد المركز الخامس لكنه نجح في إنهاء المباراة بالتعادل.

وكان الزمالك قد فاز على الشارقة، في المباراة الأولى بنتيجة 29-26، ليحصد المركز الخامس بمجموع المباراتين.

وفشل الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية، بعدما حل ثانيًا في المجموعة التي ضمت برشلونة الإسباني وتاوباتي البرازيلي.

يشار إلى أن الزمالك أقال المدرب الفرنسي فرانك موريس من منصبه بعد الفشل في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.   

الزمالك الشارقة يد الزمالك بطولة العالم لكرة اليد

