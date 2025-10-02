الزمالك يحصد المركز الخامس في بطولة العالم لكرة اليد

حصد نادي الزمالك المركز الخامس في بطولة العالم لكرة اليد 2025.

والتقى الزمالك مع الشارقة الإماراتي، مساء اليوم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، لتحديد المركز الخامس.

وتعادل الزمالك مع الشارقة بنتيجة 28-28، ليحصد المركز الخامس على حساب الشارقة الإماراتي.

الزمالك يتفوق على الشارقة الإماراتي

وكان الزمالك لا بد أن يخسر بفارق 3 أهداف أمام الشارقة، حتى يلجأ الفريقين إلى الرميات الجزائية، لتحديد المركز الخامس لكنه نجح في إنهاء المباراة بالتعادل.

وكان الزمالك قد فاز على الشارقة، في المباراة الأولى بنتيجة 29-26، ليحصد المركز الخامس بمجموع المباراتين.

وفشل الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية، بعدما حل ثانيًا في المجموعة التي ضمت برشلونة الإسباني وتاوباتي البرازيلي.

يشار إلى أن الزمالك أقال المدرب الفرنسي فرانك موريس من منصبه بعد الفشل في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.