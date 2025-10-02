المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موقع الأهلي والزمالك.. الترتيب النهائي لبطولة العالم لكرة اليد للأندية في مصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:47 م 02/10/2025
كرة يد - الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

أنهى فريق برشلونة بطولة العالم لكرة اليد للأندية، متوجًا باللقب للمرة السادسة في تاريخه، على أرض مصر، وتحديدًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت بطولة العالم لكرة اليد للأندية، أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة الأهلي والزمالك.

ترتيب أندية بطولة العالم لكرة اليد

برشلونة نجح بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى 80 دقيقة من التتويج بلقب بطولة العالم لكرة اليد على حساب نظيره فيزبريم المجري.. طالع كل تفاصيل المباراة النهائية بالكامل من هنا

بينما الأهلي تمكن من عبور دور المجموعات، لكنه لم يحصد ميدالية، على الجانب الآخر خاض الزمالك مواجهة ترتيبية، وإليكم الشكل النهائي لترتيب الأندية في بطولة العالم لكرة اليد:

1- برشلونة الإسباني.

2- فيزبريم المجري.

3- ماجديبورج الألماني.

4- الأهلي المصري.

5- الزمالك المصري.

6- الشارقة الإماراتي.

7- تاوباتي البرازيلي.

8- كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

9- سيدني الأسترالي.

وكان الأهلي قد خسر مباراة الميدالية البرونزية أمام نظيره ماجديبورج الألماني بنتيجة (23-32)، في وقت سابق من اليوم الخميس.

