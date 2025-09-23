يخوض ميلان مواجهة ليتشي مساء الثلاثاء على ملعب سان سيرو في الدور الثاني من كأس إيطاليا، لكن الفريق سيفتقد وجود مدربه ماسيميليانو أليجري على مقاعد البدلاء، وذلك تنفيذًا لعقوبة الإيقاف التي تعود إلى فترة قيادته ليوفنتوس.

عقوبة بدأت مع يوفنتوس واستمرت مع ميلان

تعود أحداث الإيقاف إلى نهائي كأس إيطاليا 2024 بين يوفنتوس وأتالانتا، حين فقد أليجري أعصابه على خط التماس، فخلع سترته ووجه عبارات غاضبة للحكم الرابع، ثم صفق بسخرية للحكم فابيو ماريسكا بعد اعتراضه على عدم احتساب ركلتي جزاء لمصلحة فريقه.

هذا التصرف أدى إلى طرده من المباراة وتغريمه 5 آلاف يورو، إلى جانب معاقبته بالإيقاف لمباراتين في بطولة كأس إيطاليا.

الإيقاف يُنفذ مع ميلان

ورغم أن العقوبة صدرت وهو مدرب ليوفنتوس، إلا أنها لا تزال سارية حتى بعد انتقاله إلى تدريب ميلان.

بالفعل، قضى أليجري أول مباراة من الإيقاف خلال لقاء باري في أغسطس الماضي، والذي انتهى بفوز الروسونيري 2-0 في افتتاح الموسم.

وسيغيب المدرب الإيطالي المخضرم عن مقاعد البدلاء مرة أخرى أمام ليتشي، ليكمل تنفيذ العقوبة في مباراة الليلة.

