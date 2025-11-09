يلتقي الأهلي والزمالك هذا المساء في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على أن تنطلق المباراة بعد قليل في تمام الساعة الخامسة والنصف.

ماذا يحدث في حالة التعادل بين الأهلي والزمالك؟

تنص لائحة كأس السوبر المصري على اللجوء إلى شوطين إضافيين، مدة كل منهما 15 دقيقة، حال تعادل الفريقين في الوقت الأصلي.

وحال استمر التعادل في الشوطين الإضافيين، أي لمدة 120 دقيقة، يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم بطل السوبر المصري 2025.

يشار إلى أن مباريات نصف النهائي، إضافة إلى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، تشهد اللجوء فورًا إلى ركلات الترجيح، دون شوطين إضافيين.

وكان الزمالك تأهل بالفعل إلى نهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، بفضل ركلات الترجيح، بعد تعادلهما دون أهداف في 90 دقيقة.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد إلى المباراة النهائية في السوبر المصري، إثر تفوقه (2-1) على سيراميكا كليوباترا.

وتوج الأهلي، حامل اللقب، بالسوبر المصري في 15 مناسبة سابقة، فيما حصد الزمالك اللقب ذاته 4 مرات، كان آخرها في 2020.