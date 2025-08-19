لاعب سبورتنج لشبونة يرفض عرض النصر السعودي

رفض فرانسيسكو ترينكاو، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، عرضا من نادي النصر السعودي، للانتقال إليه في الميركاتو الصيفي الحالي.

أفادت تقارير سابقة أن نادي النصر، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس ويضم أيضا مواطنيه كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، اعتبر ترينكاو هدفا رئيسيا.

لكن صحيفة "أبولا" البرتغالية أفادت بأن الجناح متمسك بالبقاء في سبورتنج، بهدف ترسيخ مكانته كلاعب قيادي في الفريق والمساهمة في تحقيق الألقاب.

استمتع الجناح البالغ من العمر 25 عاما ببداية قوية للموسم، مسجلا 3 أهداف ومقدما تمريرة حاسمة واحدة في أول مباراتين لسبورتنج في الدوري.

وكان ترينكاو قد انضم إلى سبورتنج في صيف 2022 قادما من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة، ثم انتقل للفريق البرتغالي بشكل دائم بعد شراء 50% من حقوق ملكيته في العام التالي.

استحوذ سبورتنج مؤخرا على نسبة 50% المتبقية من حقوق ترينكاو من برشلونة مقابل 11 مليون يورو، مما منح النادي الملكية الكاملة للاعب، بمبلغ إجمالي يصل إلى 21 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن النادي يعتزم الإعلان عن تمديد عقد طويل الأجل بنهاية الشهر، مما يُرجّح بقاء ترينكاو في ملعب "جوزيه ألفالادي" حتى عام 2030.

