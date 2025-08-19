المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: نابولي مهتم بضم جيمي فاردي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:03 م 19/08/2025
فاردي

جيمي فاردي

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي.

ليستر أعلن قبل أيام رحيل فاردي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد 13 عاما قضاها في صفوف "الثعالب".

فينيسيوس خارج حسابات البرازيل في آخر جولات التصفيات

وأصبح المهاجم البالغ من العمر 38 عاما لاعب حر حاليا، ولم ينتقل إلى أي ناد حتى الآن بعدما اقترن اسمه بعدة أندية منها وولفرهامبتون الإنجليزي وسيلتيك الاسكتلندي.

نابولي يرغب في ضم فاردي

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، فإن نابولي أضاف فاردي إلى قائمة خياراته المحتملة لمركز الهجوم بعد إصابة روميلو لوكاكو.

بسبب سافينيو.. مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو

وكان نابولي قد أعلن مؤخرا إصابة لوكاكو قبل أيام من انطلاق الموسم، وأشارت تقارير إلى أن غياب اللاعب البلجيكي عن الملاعب سيصل إلى 3 أشهر.

ويُعدّ نيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي الإنجليزي، هدفا آخر لدعم هجوم الفريق الجنوبي، لكن قد يكون سعره باهظا للغاية.

في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فاردي 9 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 35 مباراة.

