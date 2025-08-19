تقارير: نابولي مهتم بضم جيمي فاردي

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي.

ليستر أعلن قبل أيام رحيل فاردي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد 13 عاما قضاها في صفوف "الثعالب".

وأصبح المهاجم البالغ من العمر 38 عاما لاعب حر حاليا، ولم ينتقل إلى أي ناد حتى الآن بعدما اقترن اسمه بعدة أندية منها وولفرهامبتون الإنجليزي وسيلتيك الاسكتلندي.

نابولي يرغب في ضم فاردي

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، فإن نابولي أضاف فاردي إلى قائمة خياراته المحتملة لمركز الهجوم بعد إصابة روميلو لوكاكو.

وكان نابولي قد أعلن مؤخرا إصابة لوكاكو قبل أيام من انطلاق الموسم، وأشارت تقارير إلى أن غياب اللاعب البلجيكي عن الملاعب سيصل إلى 3 أشهر.

ويُعدّ نيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي الإنجليزي، هدفا آخر لدعم هجوم الفريق الجنوبي، لكن قد يكون سعره باهظا للغاية.

في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فاردي 9 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 35 مباراة.

