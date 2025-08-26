المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: الاتحاد يتردد في ضم كاسيميرو من مانشستر يونايتد.. وينتظر خيارات أفضل

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:50 م 26/08/2025
كاسيميرو

كاسيميرو - لاعب مانشستر يونايتد

يتردد نادي الاتحاد كثيرًا في مفاوضاته مع اللاعب البرازيلي كاسيميرو، بحسب ما ذكرت آخر المستجدات الصحفية، اليوم الثلاثاء.

البالغ من العمر 33 عامًا يرتدي قميص مانشستر يونايتد للموسم الرابع على التوالي، كما يظل البرازيلي ضمن العناصر الرئيسية في تشكيل فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم على حساب كوبي ماينو ومانويل أوجارتي.

الاتحاد متردد في ضم كاسيميرو

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم الثلاثاء، أن اسم كاسيميرو ما زال مطروحًا على طاولة الاتحاد هذا الصيف.

واستدركت في تقرير لها: "الاتحاد يفكر في التعاقد مع كاسيميرو كبديل لمواطنه فابينيو.. لكن النادي ما يزال مترددًا، حيث كان اللاعب نفسه مطروحًا في الصيف الماضي قبل أن ترفض الإدارة بشكل قاطع التفاوض معه".

وأوضحت أن إدارة الاتحاد تبحث عن خيارات أفضل من حيث العمر، حيث ترغب في ضم لاعب قادر على العطاء لسنوات أطول.

وخاض كاسيميرو 127 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع يونايتد، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12 آخر.

جدير بالذكر أن بطل الدوري السعودي لم يتعاقد هذا الصيف مع أي لاعب أجنبي، ما يثير قلق جماهير الاتحاد.

يشار إلى أن الاتحاد يفتتح مبارياته هذا الموسم في الدوري السعودي، السبت المقبل 30 أغسطس، أمام الأخدود.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أخبار إحصائيات
الدوري السعودي الاتحاد الدوري الإنجليزي كاسيميرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg