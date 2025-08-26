يتردد نادي الاتحاد كثيرًا في مفاوضاته مع اللاعب البرازيلي كاسيميرو، بحسب ما ذكرت آخر المستجدات الصحفية، اليوم الثلاثاء.

البالغ من العمر 33 عامًا يرتدي قميص مانشستر يونايتد للموسم الرابع على التوالي، كما يظل البرازيلي ضمن العناصر الرئيسية في تشكيل فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم على حساب كوبي ماينو ومانويل أوجارتي.

الاتحاد متردد في ضم كاسيميرو

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم الثلاثاء، أن اسم كاسيميرو ما زال مطروحًا على طاولة الاتحاد هذا الصيف.

واستدركت في تقرير لها: "الاتحاد يفكر في التعاقد مع كاسيميرو كبديل لمواطنه فابينيو.. لكن النادي ما يزال مترددًا، حيث كان اللاعب نفسه مطروحًا في الصيف الماضي قبل أن ترفض الإدارة بشكل قاطع التفاوض معه".

وأوضحت أن إدارة الاتحاد تبحث عن خيارات أفضل من حيث العمر، حيث ترغب في ضم لاعب قادر على العطاء لسنوات أطول.

وخاض كاسيميرو 127 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع يونايتد، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12 آخر.

جدير بالذكر أن بطل الدوري السعودي لم يتعاقد هذا الصيف مع أي لاعب أجنبي، ما يثير قلق جماهير الاتحاد.

يشار إلى أن الاتحاد يفتتح مبارياته هذا الموسم في الدوري السعودي، السبت المقبل 30 أغسطس، أمام الأخدود.