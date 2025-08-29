المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صفقات "العالمي" تتألق.. النصر يوجّه رسالة لمنافسيه باكتساح التعاون في الدوري السعودي

محمد همام

كتب - محمد همام

11:08 م 29/08/2025
حقق فريق النصر فوزًا ساحقًا على حساب التعاون، بخمسة أهداف دون رد، في لقاء جاء ضمن الأسبوع الأول من منافسات الدوري السعودي، نسخة موسم 2025-2026.

ووجّه النصر رسالة لمنافسيه، في إشارة إلى رغبته في المنافسة على البطولة المحلية، خاصةً بعد فوز أهلي جدة والهلال في الجولة الأولى، وفي انتظار ظهور اتحاد جدة.

تألق الصفقات

ظهر الجناح البرتغالي جواو فيليكس بشكل قوي في مباراته الرسمية الأولى مع النصر على مستوى الدوري.

وسجل جواو فيليكس في الدقيقة (7)، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة (67)، واختتم لاعب تشيلسي السابق أهدافه في الدقيقة (87).

وكان جواو فيليكس قد انتقل إلى "أصفر العاصمة"، قادمًا من تشيلسي، في صفقة مالية وصلت إلى 30 مليون يورو.

كما أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا في الدقيقة (54) من ضربة جزاء، ليصل إلى هدفه الـ940 خلال مسيرته الاحترافية.

وتمكن الجناح الفرنسي كينجسلي كومان من تسجيل هدفه الأول في بطولة الدوري، وتحديدًا في الدقيقة (55)، من صناعة الحارس نواف العقيدي.

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الخلود في 14 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثانية، على ملعب "الأول بارك".

لمعرفة ترتيب الدوري السعودي.. اضغط هنا

لمشاهدة ألبوم صور مباراة النصر والتعاون.. اضغط هنا

الدوري السعودي النصر كريستيانو رونالدو التعاون

