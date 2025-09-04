المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: النصر السعودي يحاول ضم جرينوود

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:43 م 04/09/2025
ماسون جرينوود

ماسون جرينوود

يحاول نادي النصر السعودي ضم ماسون جرينوود لاعب مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُغلق سوق الانتقالات في الدوري السعودي يوم 11 سبتمبر الجاري.

رونالدو يطلب ضم زميله السابق

وكشفت شبكة ESPN، أن محاولات النصر لضم جرينوود، تأتي بناء على طلب كريستيانو رونالدو قائد العالمي.

ويتألق جرينوود مع مارسيليا، حيث يقضى ثاني مواسمه مع النادي الفرنسي هذا الموسم.

وانضم جرينوود إلى نادي مارسيليا مطلع الموسم الماضي قادمًا من نادي خيتافي الإسباني.

وخاض جرينوود 39 مباراة رفقة مارسيليا في مختلف البطولات والمسابقات، حيث ساهم في 31 هدفًا، مسجلًا 23 وصنع 8 أهداف.

وخلال الموسم الجاري، شارك جرينوود في 3 مباريات رفقة مارسيليا، حيث سجل هدفًا وصنع اثنين.

بشكتاش يسعى لضم ساديو ماني من النصر

ويحاول نادي النصر التعاقد مع لاعب جناح قبل غلق سوق الانتقالات، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجاري.

وضم نادي النصر كل من كينجسلي كومان، وجواو فيليكس، وإينيجو مارتينيز، وسعد الناصر، وعبد المالك الجابر.

والجدير بالذكر أن جرينوود كان قد طلب تغيير جنسيته الرياضية، من الإنجليزية إلى جامايكا.

ترتيب الدوري السعودي

مباراة النصر القادمة
مارسيليا النصر جرينوود

