الشباب يقترب من لاعب برشلونة السابق

محمد همام

كتب - محمد همام

06:15 م 07/09/2025
برشلونة

فريق برشلونة - صورة أرشيفية

يسعى نادي الشباب لإبرام صفقة في مركز وسط الملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تعزيز صفوف "ليث العاصمة" قبل نهاية الميركاتو.

ويرغب نادي الشباب في التعاقد مع الإسباني أوريول روميو، لاعب برشلونة السابق، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد رحل عن برشلونة في الصيف الحالي، ومن المقرر أن ينضم إلى صفوف الشباب في صفقة انتقال حر.

كواليس مفاوضات ضم روميو

بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، شهدت الأيام الماضية اجتماعًا بين ممثلي اللاعب والنادي العاصمي لمناقشة تفاصيل الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات الشبابية بدأت بعد أن أصبح اللاعب حرًا دون عقد.

وكان برشلونة قد وجّه الشكر للاعب الوسط الإسباني يوم الجمعة الماضي، بعدما انضم إلى النادي الكتالوني في يوليو 2023 قادمًا من جيرونا.

وخاض اللاعب الإسباني المخضرم عدة تجارب احترافية، أبرزها مع برشلونة، وتشيلسي، وفالنسيا، وساوثهامبتون.

وشارك روميو في الموسم الماضي في 31 مباراة بمختلف المسابقات، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويسعى فريق الشباب إلى تعزيز صفوفه بعد البداية السيئة في دوري روشن السعودي، إثر الخسارة أمام الخليج بنتيجة 4-1.

ومن المقرر أن يلتقي "ليث العاصمة" مساء الجمعة المقبلة مع الحزم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ترتيب الدوري السعودي

الدوري السعودي برشلونة الشباب أوريول روميو

