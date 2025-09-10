عبر بوابة نيوم.. حارس ألميريا على أعتاب الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو، لاعب ألميريا الإسباني، بات قريبًا من الانتقال إلى نادي نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض غياب البولندي مارسين بولكا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

اتفاق وشيك بين نيوم وألميريا على الصفقة

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، من المنتظر أن يغادر ماكسيميانو إلى السعودية، الخميس، حال التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة نيوم بشأن الشروط الشخصية، بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق على بيع ما تبقى من عقد الحارس الممتد حتى يونيو 2029.

ووفق صحيفة ماركا الإسبانية، دخل ناديا الفتح والنجمة في سباق للتعاقد مع الحارس، إلا أن إدارة نيوم جعلته خيارها الأول لتعزيز مركز حراسة المرمى.

يذكر أن ماكسيميانو، البالغ من العمر 25 عامًا، بدأ مسيرته مع سبورتينج براجا ثم سبورتينج لشبونة، قبل أن ينتقل إلى غرناطة الإسباني، ومنه إلى لاتسيو الإيطالي وصولًا إلى ألميريا.

وخاض الحارس البرتغالي 158 مباراة في مسيرته، استقبل خلالها 235 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 42 مباراة، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

