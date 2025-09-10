المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عبر بوابة نيوم.. حارس ألميريا على أعتاب الدوري السعودي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:50 م 10/09/2025
لويس ماكسيميانو

لويس ماكسيميانو

كشفت تقارير صحفية أن الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو، لاعب ألميريا الإسباني، بات قريبًا من الانتقال إلى نادي نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض غياب البولندي مارسين بولكا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

اتفاق وشيك بين نيوم وألميريا على الصفقة

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، من المنتظر أن يغادر ماكسيميانو إلى السعودية، الخميس، حال التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة نيوم بشأن الشروط الشخصية، بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق على بيع ما تبقى من عقد الحارس الممتد حتى يونيو 2029.

ووفق صحيفة ماركا الإسبانية، دخل ناديا الفتح والنجمة في سباق للتعاقد مع الحارس، إلا أن إدارة نيوم جعلته خيارها الأول لتعزيز مركز حراسة المرمى.

يذكر أن ماكسيميانو، البالغ من العمر 25 عامًا، بدأ مسيرته مع سبورتينج براجا ثم سبورتينج لشبونة، قبل أن ينتقل إلى غرناطة الإسباني، ومنه إلى لاتسيو الإيطالي وصولًا إلى ألميريا.

وخاض الحارس البرتغالي 158 مباراة في مسيرته، استقبل خلالها 235 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 42 مباراة، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

طالع جدول ترتيب الدوري السعودي من هنا

لويس ماكسيميانو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg