مورينيو يجيب.. هل ينتقل بنزيما إلى بنفيكا؟

محمد همام

كتب - محمد همام

05:09 م 26/09/2025
بنزيما

كريم بنزيما مهاجم الاتحاد

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق بنفيكا، حقيقة التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق اتحاد جدة السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي بنفيكا يستهدف التعاقد مع كريم بنزيما في الصيف المقبل، إلا أن مورينيو رد على هذه التقارير.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "للمرة الأولى أسمع هذا الحديث، التقيت ببنزيما عندما كنت مدربًا لفريق فنربخشة وتبادلنا أطراف الحديث قليلًا".

وأضاف: "بنزيما يعيش أجواءً رائعة بعد التتويج بالألقاب مع اتحاد جدة وهو سعيد مع ناديه، ولا أعتقد أن هدفه العودة إلى أوروبا في الفترة المقبلة".

وينتهي عقد بنزيما مع اتحاد جدة في صيف 2026، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية والانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن الإدارة الرياضية في اتحاد جدة لديها رغبة في تجديد عقد بنزيما في ظل النجاحات التي حققها مع "العميد".

ويمتلك صاحب الـ37 عامًا 64 مباراة مع اتحاد جدة، استطاع أن يسجل خلالها 41 هدفًا، كما صنع 17 هدفًا.

الدوري السعودي اتحاد جدة جوزيه مورينيو كريم بنزيما الدوري البرتغالي

