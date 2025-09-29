ماركا: تشافي لن يفكر في تدريب اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن موقف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، من تدريب نادي اتحاد جدة السعودي.

وبدأ نادي اتحاد جدة السعودي، رحلة البحث عن مدير فني جديد لتدريب الفريق خلفًا لـ الفرنسي لوران بلان.

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس الأحد، إقالة بلان من منصبه كمدير فني بعد الهزيمة أمام النصر في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي اتحاد جدة، ليس في حسابات تشافي ولن يفكر في خوض هذه التجربة.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من رغبة تشافي في العودة إلى التدريب، لكن يتأنى في اختياره، حيث يريد مشروع طويل.

ويتلقى تشافي العديد من العروض بشكل أسبوعي، لكنه يريد أن يختار فريقه الجديد بعناية شديدة.

وكانت صحيفة الرياضية، قد قالت في وقت سابق، إن تشافي يتواجد ضمن 5 مدربين يفاوضهم اتحاد جدة لتدريب الفريق.

وارتبط تشافي مؤخرًا بتدريب نادي مانشستر يونايتد، في حال إذا قرر النادي إقالة البرتغالي روبن أموريم، في ظل تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي.

ويمكث تشافي دون عمل منذ يونيو 2024، عقب رحيله عن تدريب نادي برشلونة.

واستطاع تشافي أن يقود برشلونة إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.