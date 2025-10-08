رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا جديدًا خارج المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ تصل ثروته إلى مليار دولار، بفضل عقده الضخم مع نادي النصر السعودي.

وخلال مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين مع أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، جمع رونالدو ثروة هائلة من رواتبه وصفقات الرعاية مع شركات عالمية.

إلا أن انتقاله إلى النصر رفعه إلى قمة قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا، بعدما جدد عقده في يونيو الماضي مقابل أكثر من 400 مليون دولار.

وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، ارتفعت ثروة رونالدو إلى 1.4 مليار دولار، ليصبح أول لاعب كرة قدم يُدرج في المؤشر بهذه الصفة. في المقابل، لا يزال غريمه التقليدي ليونيل ميسي قريبًا من المنافسة بفضل عقده مع إنتر ميامي الأمريكي، والذي يتضمن حصة ملكية مستقبلية في النادي.

عقد رونالدو مع النصر يمنحه راتبًا سنويًا يبلغ نحو 200 مليون دولار مع امتيازات إضافية تشمل طائرة خاصة وحصة في النادي، في ظل الإعفاء الضريبي في السعودية.

وُلد رونالدو في ماديرا البرتغالية ونشأ في ظروف متواضعة قبل أن يصبح أحد أعظم نجوم كرة القدم. على مدار مسيرته، حصد أكثر من 550 مليون دولار كرواتب منذ عام 2002، إلى جانب 175 مليون دولار من الإعلانات، أبرزها عقده مع «نايكي» الذي يمتد لعشر سنوات بقيمة 18 مليون دولار سنويًا.

يمتلك رونالدو مجموعة من المشاريع التجارية تحت علامته "CR7"، تشمل فنادق وصالات رياضية ومجموعة إعلامية، إضافة إلى استثمارات عقارية ضخمة في البرتغال، منها قصر فخم في منطقة كوينتا دا مارينها قرب لشبونة بقيمة 20 مليون يورو.

كما يُعد اللاعب الأكثر متابعة على إنستجرام بـأكثر من 660 مليون متابع، وهو ما جعله أحد أبرز أدوات الترويج للسعودية على مستوى العالم.

ويُتوقع أن يختتم رونالدو مسيرته في صفوف النصر، قبل أن يتجه لتحقيق حلمه في امتلاك أندية كرة قدم على غرار ديفيد بيكهام.