المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:24 م 08/10/2025
رونالدو

رونالدو

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا جديدًا خارج المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ تصل ثروته إلى مليار دولار، بفضل عقده الضخم مع نادي النصر السعودي.

وخلال مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين مع أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، جمع رونالدو ثروة هائلة من رواتبه وصفقات الرعاية مع شركات عالمية.

إلا أن انتقاله إلى النصر رفعه إلى قمة قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا، بعدما جدد عقده في يونيو الماضي مقابل أكثر من 400 مليون دولار.

وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، ارتفعت ثروة رونالدو إلى 1.4 مليار دولار، ليصبح أول لاعب كرة قدم يُدرج في المؤشر بهذه الصفة. في المقابل، لا يزال غريمه التقليدي ليونيل ميسي قريبًا من المنافسة بفضل عقده مع إنتر ميامي الأمريكي، والذي يتضمن حصة ملكية مستقبلية في النادي.

عقد رونالدو مع النصر يمنحه راتبًا سنويًا يبلغ نحو 200 مليون دولار مع امتيازات إضافية تشمل طائرة خاصة وحصة في النادي، في ظل الإعفاء الضريبي في السعودية.

وُلد رونالدو في ماديرا البرتغالية ونشأ في ظروف متواضعة قبل أن يصبح أحد أعظم نجوم كرة القدم. على مدار مسيرته، حصد أكثر من 550 مليون دولار كرواتب منذ عام 2002، إلى جانب 175 مليون دولار من الإعلانات، أبرزها عقده مع «نايكي» الذي يمتد لعشر سنوات بقيمة 18 مليون دولار سنويًا.

يمتلك رونالدو مجموعة من المشاريع التجارية تحت علامته "CR7"، تشمل فنادق وصالات رياضية ومجموعة إعلامية، إضافة إلى استثمارات عقارية ضخمة في البرتغال، منها قصر فخم في منطقة كوينتا دا مارينها قرب لشبونة بقيمة 20 مليون يورو.

كما يُعد اللاعب الأكثر متابعة على إنستجرام بـأكثر من 660 مليون متابع، وهو ما جعله أحد أبرز أدوات الترويج للسعودية على مستوى العالم.

ويُتوقع أن يختتم رونالدو مسيرته في صفوف النصر، قبل أن يتجه لتحقيق حلمه في امتلاك أندية كرة قدم على غرار ديفيد بيكهام.

الدوري السعودي رونالدو النصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg