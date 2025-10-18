يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الأهداف رفقة نادي النصر، ليخطو خطوة جديدة نحو الهدف 1000 في مسيرته مع كرة القدم.

رونالدو، رغم بلوغه سن الـ40 عامًا، ما زال يطارد الحلم الذي لم يحققه من قبل أي لاعب في التاريخ، بالوصول إلى الهدف الألف في مسيرته مع كرة القدم.

رحلة رونالدو نحو الهدف الـ1000 في كرة القدم

نجح كريستيانو رونالدو في ترك بصمة تهديفية جديدة في مبارياته مع النصر، اليوم السبت، أمام الفتح.

وسجل رونالدو هدفًا في شباك الفتح من تسديدة صاروخية، أطلقها من خارج منطقة الجزاء، عند حدود الدقيقة 60، ليتقدم النصر (2-1).

الملفت أن رونالدو أحرز هدفه بعد دقيقة واحدة فقط من إهدار ركلة جزاء أمام الفتح.

وفتح هدف رونالدو، شهية النصر، ليتفوق الفريق بـ5 أهداف لواحد في مباراة أقيمت ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي.

ويملك رونالدو 5 أهداف في منافسات الدوري السعودي هذا الموسم، يحتل بها وصافة ترتيب الهدافين بفارق 3 أهداف عن مواطنه جواو فيليكس.

وأصبح في رصيد رونالدو 949 هدفًا في مسيرته مع كرة القدم، على النحو الآتي:

- ريال مدريد: 450 هدفًا

- مانشستر يونايتد: 145 هدفًا

- يوفنتوس: 101 هدفًا

- النصر: 105 أهداف

- سبورتينج لشبونة: 5 أهداف

أما مع المنتخب البرتغالي، يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين الدوليين في تاريخ كرة القدم بـ143 هدفًا.

ويحتاج رونالدو 51 هدفًا ليصل إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته مع كرة القدم، إنجاز يبدو البرتغالي قادرًا على تحقيقه خلال فترة قياسية، علمًا بأنه يملك عقدًا ساريًا مع النصر حتى يونيو 2027.