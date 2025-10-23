ألمح الدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي إلى أن نادي ميلان كان من بين الأندية التي حاولت التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه اختار الانضمام إلى القادسية السعودي، مؤكدًا أن الأخير أبدى رغبة أكبر في ضمه من أي فريق آخر.

ريتيجي يروي كواليس انتقاله المثير للقادسية

وقال ريتيجي، في تصريحات تلفزيونية: "كانت هناك عدة أندية مهتمة بضمي، من بينها ميلان، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح. القادسية كان الأكثر جدية، وهو الفريق الذي أرادني حقًا".

وكان المهاجم الإيطالي قد تألق الموسم الماضي بقميص أتالانتا، بعدما أنهى الموسم هدافًا للدوري الإيطالي، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يحسم القادسية الصفقة مقابل 67 مليون يورو إضافة إلى مكافآت محتملة.

وتطرق ريتيجي إلى الانتقادات التي وجهت إليه بسبب انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث يرى الاتحاد الإيطالي أن الخطوة قد تؤثر على تطوره، قائلًا: "مع كل الاحترام لرئيس الاتحاد جابرييل جرافينا، لدي علاقة طيبة معهم، لكن لا أريد الدخول في جدل، لأن أي تعليق قد يُفسر بطريقة خاطئة".

كما كشف المهاجم الإيطالي أنه لم يتحدث مع روبرتو مانشيني قبل اتخاذ قراره، موضحًا: "لم أتحدث مع مانشيني حول الانتقال. تحدثت فقط مع صديقي فرنانديز، زميلي السابق في تيجري، والمدرب ميشيل الذي لعب دورًا مهمًا في إقناعي".

واختتم ريتيجي حديثه بالعودة إلى قصة تمثيله منتخب إيطاليا بدلًا من الأرجنتين، مشيرًا إلى أنه لم يشأ الانتظار أكثر لاستدعاء من ليونيل سكالوني: "ولدت في الأرجنتين، لكن مكالمة سكالوني لم تصل، عندما اتصل بي مانشيني، لم أتردد في قبول الدعوة لتمثيل إيطاليا".

