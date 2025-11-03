المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

رونالدو: ميسي أفضل مني؟ لا أتفق ولن أكون متواضعًا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:01 م 03/11/2025
رونالدو وميسي

كريستيانو رونالدو بصحبة ليونيل ميسي

يبدو أن الجدل الأبدي بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لن يهدأ قريبًا، فبعد مرور أكثر من عقدين من المنافسة بين أسطورتي كرة القدم الحديثة، لا يزال النقاش مستمرًا بين جماهير اللعبة حول من هو الأفضل في التاريخ.

كريستيانو يرد على روني: لست أقل من ميسي

ورغم تقدمهما في السن، فإن الثنائي لا يزال يواصل مسيرته في الملاعب بقوة؛ فالأرجنتيني ليونيل ميسي جدد عقده مؤخرًا مع إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028، بينما مدد كريستيانو رونالدو عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027.

وخلال مقابلة مطولة مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان، تطرق رونالدو إلى موضوع المقارنة الدائمة مع ميسي، بعدما أشار زميله السابق واين روني في تصريحات سابقة إلى أن الأرجنتيني هو اللاعب الأفضل بينهما.

ورد النجم البرتغالي على ذلك قائلًا: "ميسي أفضل مني؟ لا أتفق معه، ولن أكون متواضعًا".

هذا التصريح، الذي جاء ضمن الإعلان الترويجي للمقابلة المنتظرة الثلاثاء المقبل، أعاد إشعال الجدل بين جماهير كرة القدم حول العالم.

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في الدوري السعودي

ورغم بلوغه سن الأربعين، فإن رونالدو يواصل صناعة التاريخ داخل المستطيل الأخضر، حيث سجل هذا الموسم 8 أهداف في الدوري السعودي بقميص النصر، ليحتل المركز الثالث في جدول الهدافين، بفارق هدف واحد فقط عن جواو فيليكس وجوشوا كينج.

ويملك "الدون" في رصيده 952 هدفًا رسميًا خلال مسيرته الكروية المذهلة، ولا يفصله سوى 48 هدفًا فقط عن الوصول إلى الحاجز الأسطوري رقم 1000 هدف.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي اضغط هنا

الدوري السعودي النصر السعودي ميسي كريستيانو ورنالدو

