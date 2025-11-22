الهلال يعلن تفاصيل إصابات الخماسي

أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، تفاصيل إصابة خمسة من لاعبيه قبل استئناف المسابقات المحلية والآسيوية، إذ يستعد "الزعيم" لمواجهة الفتح في إطار الأسبوع التاسع من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

وأفاد الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" بأن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كلٍّ من حمد اليامي ومتعب الحربي في العضلة الخلفية، حيث سيخضع اليامي لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 8 أسابيع، بينما يمتد البرنامج العلاجي والتأهيلي لمتعب الحربي من 5 إلى 6 أسابيع.

كما أوضح النادي أن مدافعه حسان تمبكتي واصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني، وذلك إثر إصابته في أسفل القدم.

وأشار الهلال أيضًا إلى أن الثنائي علي لاجامي وداروين نونيز يواصلان برنامجهما التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراته المقبلة أمام الفتح في 22 من الشهر الجاري على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل مرتين أمام أهلي جدة والقادسية.