المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 1
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

0 1
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الهلال يعلن تفاصيل إصابات الخماسي

محمد همام

كتب - محمد همام

06:32 م 14/11/2025
الهلال

فريق الهلال - صورة أرشيفية

أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، تفاصيل إصابة خمسة من لاعبيه قبل استئناف المسابقات المحلية والآسيوية، إذ يستعد "الزعيم" لمواجهة الفتح في إطار الأسبوع التاسع من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

وأفاد الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" بأن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كلٍّ من حمد اليامي ومتعب الحربي في العضلة الخلفية، حيث سيخضع اليامي لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 8 أسابيع، بينما يمتد البرنامج العلاجي والتأهيلي لمتعب الحربي من 5 إلى 6 أسابيع.

كما أوضح النادي أن مدافعه حسان تمبكتي واصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني، وذلك إثر إصابته في أسفل القدم.

وأشار الهلال أيضًا إلى أن الثنائي علي لاجامي وداروين نونيز يواصلان برنامجهما التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراته المقبلة أمام الفتح في 22 من الشهر الجاري على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل مرتين أمام أهلي جدة والقادسية.

الدوري السعودي الهلال القادسية أهلي جدة داروين نونيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 2
أوزبكستان

أوزبكستان

79

توقف المباراة لعلاج لاعب من أوزبكستان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg