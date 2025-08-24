المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رودريجو أساسيًا.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوفييدو في الدوري الإسباني

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

09:31 م 24/08/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، عن تشكيل الفريق الأساسي لمباراته المرتقبة، في مواجهة ريال أوفييدو ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني ليجا، والتي ستنطلق على ملعب كارلوس تارتيريه.

يسعى ريال مدريد لمواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه في الجولة الأولى، بينما يطمح أوفييدو إلى تحقيق مفاجأة على أرضه أمام جماهيره في ملعب كارلوس تارتيري.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، أليكسندر هويسن، أليكس كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، أردا جولر، نيكو ماستانتونو

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: لونين، سيرجيو ميستري، ميليتاو، ألابا، فينيسيوس جونيور، ترينت، جونزالو، أسينسيو، سيبايوس، فران جارسيا، إبراهيم دياز، وتياجو.

ريال مدريد الدوري الإسباني ريال أفييدو

