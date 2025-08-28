المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"مجانا إذا لزم الأمر".. ريال مدريد يفتح الباب لرحيل فينيسيوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:36 م 28/08/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد.

ويمتد عقد فينيسيوس مع النادي الملكي حتى صيف عام 2027، أي لنهاية الموسم المقبل، لكن مفاوضات التمديد التي بدأت منذ أشهر توقفت مؤقتا، بعد أن طالب النجم البرازيلي بالحصول على أعلى راتب بين لاعبي الفريق.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

وبحسب التقارير السابقة، فمن المنتظر أن يعود الطرفان لطاولة المفاوضات في عام 2026، حيث لا يبدو فينيسيوس متعجلا، خاصة بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ الموسم الماضي، وهو ما قد يضعف موقفه.

ريال مدريد يفتح الباب لرحيل فينيسيوس

أكد برنامج "إل تشيرينجيتو" التليفزيوني الإسباني أن ريال مدريد لن يلبي مطالب فينيسيوس تحت أي ظرف، وأن النادي بات مستعدا للتخلي عن النجم البرازيلي إذا لم يغير وقفه.

وأشار البرنامج أن الريال قد يسمح برحيل فيني "مجانا إذا لزم الأمر" إذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق.

دوري أبطال أوروبا.. أفضل وأسوأ سيناريو لأندية إنجلترا

وأوضح جوسيب بيدريرول، مقدم البرنامج، أن ريال مدريد "لا يزال يريد تجديد عقد النجم البرازيلي، لكنه لن يدفع له المبالغ التي يطلبها".

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير سابقة ذكرت أن تجميد المفاوضات قد ينتهي برحيل اللاعب صاحب الـ25 عاما، لكن عن طريق بيعه بمقابل مادي لكي يتمكن ريال مدريد من شراء بديله، حيث يستهدف ضم إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

فينيسيوس كان قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، وخلال مشواره مع الفريق، خاض 324 مباراة، سجل فيها 107 أهداف وتوج بـ14 لقبا.

جدول مباريات اليوم

ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg