كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد.

ويمتد عقد فينيسيوس مع النادي الملكي حتى صيف عام 2027، أي لنهاية الموسم المقبل، لكن مفاوضات التمديد التي بدأت منذ أشهر توقفت مؤقتا، بعد أن طالب النجم البرازيلي بالحصول على أعلى راتب بين لاعبي الفريق.

وبحسب التقارير السابقة، فمن المنتظر أن يعود الطرفان لطاولة المفاوضات في عام 2026، حيث لا يبدو فينيسيوس متعجلا، خاصة بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ الموسم الماضي، وهو ما قد يضعف موقفه.

ريال مدريد يفتح الباب لرحيل فينيسيوس

أكد برنامج "إل تشيرينجيتو" التليفزيوني الإسباني أن ريال مدريد لن يلبي مطالب فينيسيوس تحت أي ظرف، وأن النادي بات مستعدا للتخلي عن النجم البرازيلي إذا لم يغير وقفه.

وأشار البرنامج أن الريال قد يسمح برحيل فيني "مجانا إذا لزم الأمر" إذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق.

وأوضح جوسيب بيدريرول، مقدم البرنامج، أن ريال مدريد "لا يزال يريد تجديد عقد النجم البرازيلي، لكنه لن يدفع له المبالغ التي يطلبها".

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير سابقة ذكرت أن تجميد المفاوضات قد ينتهي برحيل اللاعب صاحب الـ25 عاما، لكن عن طريق بيعه بمقابل مادي لكي يتمكن ريال مدريد من شراء بديله، حيث يستهدف ضم إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

فينيسيوس كان قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، وخلال مشواره مع الفريق، خاض 324 مباراة، سجل فيها 107 أهداف وتوج بـ14 لقبا.

