هيثم حسن يوضح موقفه بعد جدل تصريحاته.. ومدربه يطالبه بالمزيد دفاعيًا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:56 م 31/08/2025
هيثم حسن

هيثم حسن

أثار اللاعب الفرنسي من أصول مصرية هيثم حسن لاعب نادي ريال أوفيدو جدلاً بعد تصريحاته عقب تقديمه تمريرة حاسمة خلال المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد.

حيث قال اللاعب مازحًا في تصريحات نقلتها ماركا: "ضعني على مقاعد البدلاء"، في إشارة إلى رغبته في الحصول على فرصة أساسية في تشكيلة الفريق.

وبعدما أثار هيثم جدلاً بتلميحاته حول رغبته في اللعب أساسيًا، عاد اللاعب في تصريحات لـ DAZN ليخفف من حدة الموقف، مؤكدًا: "أنا دائمًا أريد مساعدة فريقي بأفضل طريقة ممكنة. مثل أي لاعب، أرغب في أن أكون أساسيًا وموجودًا دائمًا في التشكيل، لكنني في النهاية لست من يتخذ القرارات".

من جانبه، تحدث المدرب الصربي فيليكو باونوفيتش في المؤتمر الصحفي بنبرة تحمل الإشادة والانتقاد في الوقت ذاته، حيث قال: "حسن لاعب مميز تحت تصرف الفريق، وعليه أن يفعل ما قام به اليوم عندما يحصل على الفرصة يمنح أقصى ما لديه".

وأكمل: "لا يزال بإمكانه التحسن، فهو بالكرة يصنع الفارق، لكن يجب أن يساعد زملاءه أيضًا، وأن يساند الظهير خاصة عندما نفتقد ذلك. إدارة المجموعة مهمة جدًا، وحتى تسير بشكل جيد يجب أن تكون هناك تواصل جيد، موقف إيجابي، وسلوك منضبط".

الدوري الإسباني ريال هيثم حسن

