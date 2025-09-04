المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سبورت: 4 تحديات أمام ديكو في برشلونة بعد إغلاق الميركاتو

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:27 ص 04/09/2025
ديكو

ديكو

مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، يبدأ المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، مرحلة جديدة مليئة بالملفات المعقدة التي تنتظره على مكتبه في الأسابيع المقبلة.

يأتي في المقدمة ملفا تجديد عقدي فرينكي دي يونج وإريك جارسيا، إدارة النادي ترى ضرورة تأمين مستقبل اللاعبين، خاصة مع متابعة جارسيا لمشواره الإيجابي مع جيرونا على سبيل الإعارة.

أحد الملفات المهمة هو تفعيل تجديد عقد النجم الصاعد بيرنال، وذلك فور بلوغه 18 عامًا، في خطوة تهدف للحفاظ على أحد أبرز مواهب "لا ماسيا" ومنع تكرار سيناريوهات رحيل المواهب مجانًا.

موقف أندرياس كريستنسين ما زال غامضًا، إذ لم يتلق عرضًا للتجديد حتى الآن، ما يضع ديكو أمام قرار حاسم بشأن مستقبل اللاعب الدنماركي.

أخيرًا، يبقى ملف روبرت ليفاندوفسكي من أكثر التحديات حساسية، حيث ستتم مراجعة وضعه بناءً على مستواه الحالي ورغبته في الاستمرار، مع الأخذ في الاعتبار راتبه المرتفع وتقدمه في العمر.

برشلونة الدوري الإسباني ديكو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

