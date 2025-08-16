المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يتبقى 3 لاعبين.. تسجيل راشفورد وخوان جارسيا في قائمة برشلونة رسمياً

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:24 م 16/08/2025
راشفورد

راشفورد

أكمل نادي برشلونة الإسباني، إجراءات تسجيل الثنائي خوان جارسيا وماركوس راشفورد لاعبا الفريق، في قائمة النادي الكتالوني في الليجا.

وكان برشلونة يواجه تحديات في تسجيل لاعبيه الجدد والشباب، بسبب قوانين اللعب النظيف، قبل المباراة الأولى للفريق في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة مايوركا، اليوم السبت في افتتاح الدوري الإسباني.

برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن طويلة الأمد ويبدأ تسجيل خوان جارسيا

تسجيل راشفورد وخوان جارسيا

تواجد الثنائي راشفورد وخوان جارسيا في قائمة برشلونة عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني "الليجا"، ليتأكد رسمياً تسجيلهما في الفريق.

واستدعى هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، الثنائي جارسيا وراشفورد لمباراة مايوركا في الليجا.

ويتبقى 3 لاعبين لم يتم تسجيلهم حتى الآن في قائمة النادي الكتالوني وهم: روني باردجي وفويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن.

تواجد خوان جارسيا وراشفورد.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الليجا

No description available.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا راشفورد خوان جارسيا

