لا تزال عودة فريق برشلونة للعب مبارياته على ملعب "كامب نو" مؤجلة بمزيد من التهديد.

ولعب البارسا الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك" بشكل مؤقت لحين اكتمال أعمال التجديد في ملعبه العريق "كامب نو"، وأعلن النادي سابقا عدة مواعيد محتملة للعودة لكنه لم يتمكن من الالتزام بها بسبب استمرار العمل.

ووافق النادي على خوض مبارياته الـ3 الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني خارج أرضه، على أن يعود في مواجهة فالنسيا يوم في 14 سبتمبر.

وبحسب تقارير سابقة، كان البلاوجرانا يأمل في الحصول على ترخيص من مجلس مدينة برشلونة لإعادة فتح ملعب كامب نو بحضور 27 ألف مشجع في البداية، ثم زيادته إلى 60 ألف مشجع خلال الأشهر المقبلة.

لكن إذاعة "RAC1" الإسبانية كشفت أن النادي طلب عقد اجتماع جديد مع مجلس المدينة لتحديد موعد جديد لتسليم الشهادة، بعد أن أقرّ بأنه لن يحصل عليها اليوم كما كان متوقعا في البداية.

ويشير التقرير إلى أن الشهادة لن تصل قبل نهاية الشهر الحالي، والسبب هو وجود ثغرات في تأمين المناطق المحيطة بعدة مدرجات، مما قد يحول دون إقامة مباراة احترافية على أرض الملعب.

كما تحتاج مناطق أخرى من الملعب إلى مزيد من التحسين، وهو ما يُثير مزيدا من الشكوك حول قدرة برشلونة على استضافة مباريات على "كامب نو".

وأمام النادي مهلة حتى 28 أغسطس الحالي لإبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن إمكانية استضافة مبارياته هناك وفقا لشروط الاتحاد القاري، وذلك عند إجراء القرعة.

وإذا لم يتمكن من الحصول على ترخيص المجلس قبل ذلك التاريخ، فقد يُجبر على العودة إلى مونتجويك لخوض المباريات الأوروبية، مما يُمثل انتكاسة مالية كبيرة للنادي المتعثر ماديا.

