في الوقت الذي تلمع فيه أسماء فينيسيوس ومبابي وبراهيم دياز في تشكيلة ريال مدريد، يجد رودريجو نفسه في موقف لم يتوقعه أحد، اللاعب البرازيلي الذي اعتاد أن يكون ورقة رابحة في الهجوم، أصبح اليوم خارج الحسابات في أكثر من مباراة، وكأن حضوره يذوب شيئاً فشيئاً، تصريحات تشابي ألونسو حاولت تهدئة الجدل، لكن الأرقام قاسية ولا ترحم: دقائق قليلة، أهداف غائبة، ومستقبل يزداد غموضاً مع اقتراب المونديال. وبين كلمات المدرب المطمئنة والواقع المظلم، يبدو أن رودريجو "ظل عالقاً في ظلام لم يتمكن من الخروج منه".

تصريح مطمئن

إذا كان المثل القائل "الحقائق هي الحقائق" صحيحاً، فإن تصريح تشابي ألونسو بعد المباراة ضد أوساسونا في البرنابيو لا يحمل وزناً كبيراً، قال مدرب ريال مدريد عند سؤاله عن رودريجو: "لا يحدث شيء، كأس العالم للأندية كان سياقاً مختلفاً، يمكننا أن نضع ذلك وراءنا، ما يهم هو هذا الموسم، وأنا أعتمد عليه، إنها مجرد مباراة واحدة، لا ينبغي لنا أن نبالغ في استشراف المستقبل، ما حدث اليوم كان بسبب قراراتي الفنية، إذا استمر على هذا النحو بعد ثلاثة أشهر، فسيكون الأمر مختلفاً".

هذا ما تدعمه رواية تشابي، غير أن الأرقام تشير إلى اتجاه آخر، فمن بين المباريات الرسمية السبع التي خاضها ريال مدريد مع مدربه الجديد، لم يبدأ رودريجو أساسياً سوى مرة واحدة فقط ضد الهلال، وفي أربع مباريات، لم يلعب دقيقة واحدة، كما حدث أمام أوساسونا، وبالمجمل، شارك لاعب ساو باولو في 93 دقيقة فقط من أصل 630 دقيقة ممكنة (14.7%).

أما في المباراة الودية في النمسا، تحت الأضواء الكاملة والتغطية الإعلامية، فقد لعب نصف الساعة الأخيرة وسجل هدفاً لم يحتفل به، وفي البروفة المغلقة أمام ليجانيس، لم يكن أيضاً ضمن التشكيلة الأساسية.

قاعدة ألونسو الإلزامية تُطلق النسخة المرعبة لمبابي

واقع مقلق لرودريجو

المباراة الأولى لريال مدريد في الدوري الإسباني تركت صورة قاتمة بالنسبة لرودريجو، فكما كان متوقعاً لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية، لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، إذ إن تشابي أيضاً، مثل ألابا وفران، كان من بين اللاعبين الذين طُلب منهم التوقف عن الإحماء والعودة إلى مقاعد البدلاء لمتابعة مجريات اللقاء من هناك.

شهد التشكيل الأساسي لريال مدريد مشاركة براهيم دياز في الثلاثي الهجومي الذي شكّله الموسم الماضي إلى جانب فينيسيوس ومبابي، ولاحقاً دخل ماستانتونو بديلاً لبراهيم، وجونزالو جارسيا بديلاً لفينيسيوس، أما رودريجو فبقي من دون أي دقيقة لعب، ليصبح المهاجم السادس والوحيد في خط الهجوم الذي لم يشارك، وكل ذلك رغم غياب عنصر أساسي مثل بيلينجهام.

مع هذه الصورة وذلك التصريح من تشابي، قد تمنح مباراة الأحد على ملعب تارتيري أمام ريال أوفييدو الكثير من المؤشرات عمّا ينتظر رودريجو، على الأقل في بداية الموسم، والواضح أن أمام البرازيلي مهمة صعبة إذا أراد أن يغيّر رأي مدربه بشأنه، وإذا لم يتغيّر دوره في ذهن تشابي أمام أوفييدو، فسيدخل الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات في وضعية بالغة الصعوبة.

تشابي ألونسو: الفوز على أوساسونا يمنحنا راحة البال

التواجد في المونديال

لأن هذا ليس موسماً عاديا، إنه موسم يسبق كأس العالم، وهي البطولة التي تمثل هاجساً بالنسبة للاعبي البرازيل، رودريجو ضمن خطط أنشيلوتي، لكنه يدرك أنه بحاجة إلى اللعب واستعادة مستواه، وقبل كل شيء تسجيل الأهداف، فالمنافسة في المنتخب الوطني شرسة، ولهذا سيكون عليه اتخاذ قرار حاسم، فإذا اختار البقاء في مدريد، فعليه أن يتمكن من قلب وضعه رأساً على عقب والعودة ليكون ذلك اللاعب الذي لم يظهر في النادي منذ يناير الماضي.

للعثور على آخر هدف سجله رودريجو في مباراة رسمية، يجب العودة إلى الرابع من مارس، يومها كان هدفه هو من افتتح مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، منذ ذلك الحين لا شيء، لا من حيث الأداء ولا من حيث الأهداف، ولا حتى من حيث الإحساس، وكانت النقطة الأدنى في نهائي كأس الملك: بعد شوط أول كارثي، بقي في غرفة الملابس بين الشوطين ليفسح المجال أمام مبابي، ومنذ ذلك الحين، ظل عالقاً في ظلام لم يتمكن من الخروج منه.

إذا كان قرار رودريجو هو الرحيل عن مدريد، فإن المشهد لن يكون أقل تعقيداً، ففترة الانتقالات تدخل مرحلتها الأخيرة، وريال مدريد لا يمكنه التفريط بلاعب من حجمه، إذ إن قيمته في الدوري الإنجليزي الممتاز لن تقل على الأرجح عن 100 مليون يورو، بايرن الذي كان يبحث عن جناح، ركّز جهوده على لويس دياز، أما السيتي النادي الذي ارتبط اسمه بمستقبل رودريجو منذ عامين، فلم يتلقَ أي مؤشرات على تحرك فعلي.

الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الذي يُغلق يوم الاثنين الموافق الأول من سبتمبر، غالباً ما تشهد صفقات كبيرة سواء على شكل انتقالات دائمة أو إعارات، يوم الأحد عند انتهاء المباراة على ملعب تارتيري، سيكون لدى رودريجو معلومات أوضح وأكثر أهمية، وكل ذلك مع وجود كأس العالم في الأفق، فهو يلعب من أجلها.

مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو