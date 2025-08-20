يواجه نادي برشلونة أزمة جديدة في موعد العودة مرة أخرى للعب على ملعب "كامب نو" خلال مباريات الفريق المقبلة بالموسم الجديد 2025/2026.

وتزداد عودة برشلونة إلى كامب نو تعقيدًا يومًا بعد يوم، فما زال النادي يفتقر إلى التصاريح اللازمة لفتح الملعب، حيث كان من المقرر العودة إلى الملعب في 14 سبتمبر المقبل لمباراة فالنسيا في الجولة الرابعة في الدوري الإسباني.

ولا يستطيع مجلس المدينة منح هذه التراخيص لنادي برشلونة، لأن أعمال البناء لم تُنجز بالكامل، لذلك على النادي الكتالوني أن يفكر في حل لتلك الأزمة.

"ثغرات تأمينية" تهدد عودة برشلونة إلى كامب نو

3 بدائل أمام برشلونة

يبحث برشلونة عن حل لأزمة ملعبه قبل مواجهة فالنسيا في الجولة الرابعة من الليجا ويدرس بدائل أبرزها:

1- كامب نو بدون جمهور: تتوافر كل شروط الأمن والسلامة (غرف الملابس، مخارج الطوارئ، سيارات الإسعاف) ولن تكون هناك مشكلة في اعتماد المباراة من البلدية ورجال الإطفاء.

2- ملعب يوهان كرويف: يتسع الملعب لـ6 آلاف متفرج، لكنه يواجه عائقين أساسيين، عدم جاهزية تقنية الفيديو (VAR)، وإمكانية تضارب المواعيد مع مباريات برشلونة النسائي والرديف.

3- ملعب مونتجويك: المشكلة في هذا الحل أن يوم 12 سبتمبر سيُقام فيه حفل غنائي، ما يجعله غير متاح لمباراة فالنسيا، والحل الوحيد لهذه المعضلة قد يكون نقل الحفل إلى قصر سانت جوردي القريب من الملعب إذا لم تُبع تذاكر كثيرة، مما يترك الملعب متاحًا لبرشلونة.