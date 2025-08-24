أكد تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه متحمس لمباراة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، مشيراً إلى أنه ليس قلقاً من مستوى الغريم التقليدي برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال أوفييدو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تصريحات تشابي ألونسو

وقال تشابي ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها بالتأكيد مباراة مميزة لريال أوفييدو وجماهيره، سنلعب الآن، ومن المهم جدًا لنا أيضًا أن نواصل التطور خارج أرضنا، وأن نكون تنافسيين وأن نواصل تقديم أداء عال أينما كنا، هذه الجولة الثانية منذ أن بدأنا، لكننا متحمسون لمباراة الغد".

وأضاف: "لم أتحدث عن سانتي كازورلا لأني كنت أكثر تركيزًا على المباراة، لدي ذكريات رائعة معه، كلاعب وزميل، في بطولة يورو 2008 كان كل من حضر غرفة الملابس رائعًا، يمكنك أن ترى مدى تعلق الجماهير به، ثم إنه لاعب استثنائي في كرة القدم، أنا سعيد جدًا بكل ما قدمه، لقد عاد إلى وطنه وآمل أن يستمتع بكونه قدوة في أوفييدو".

وتابع: "جميع اللاعبين مهمون وأنا أعتمد عليهم، ومنذ أن بدأت باستدعاء الفريق، يُمكن لأي لاعب أن يكون لاعبًا أساسيًا".

وأكمل ألونسو: "بالنسبة لي بدأ الموسم ومازال طويلًا، جميع قرارات اللعب والتشكيلة الأساسية تقع على عاتقي وحدي، أتحدث مع العديد من اللاعبين، وتحدثت مع رودريجو أيضًا بالطبع".

وأوضح: "التعاقد مع لاعب وسط جديد؟ أنا سعيد بالفريق الحالي، لكن يجب أن نكون مستعدين دائمًا".

وواصل: "يبدو فينيسيوس في حالة جيدة، لم يمضِ سوى وقت قصير على بداية الموسم وما زلنا في بدايته، الجميع متشوق لقضاء عام جيد، والجميع في حالة معنوية جيدة وهذا هو السر".

وأضاف: "لست قلقًا على الإطلاق من مستوى برشلونة، أنا قلق بشأن مستواي ومستوى أدائنا، كل أسبوع يمكننا التحسن والنمو كفريق".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "سأحاول مساعدة مبابي وأجعله يساعد الفريق على الفوز بالمباريات، إنه جزء أساسي من الفريق، كلما كان أداء الفريق متناسقًا، كان ذلك أحد مفاتيح أداء الفريق هذا الموسم".

