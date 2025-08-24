يرى اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن لاعب نادي ريال أوفييدو الإسباني، أن مواجهة ريال مدريد عادية، ويأمل في أن يحقق فريقه نتيجة جيدة في المباراة.

ويستضيف نادي ريال أوفييدو نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تصريحات هيثم حسن

وقال هيثم حسن في تصريحات عبر صحيفة "آس" الإسبانية: "إنها مجرد مباراة عادية، نعلم أنهم من أفضل الفرق في العالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكن عندما صعدنا كنا نعلم أن كل جولة ستكون صعبة للغاية، وأننا سنواجه الأفضل".

وأضاف: "قد يكون الأمر مميزًا بسبب اسم الخصم، لكن بالنسبة لي شخصيًا، إنها مجرد مباراة عادية، علينا أن نتعامل مع هذا الأمر باحترام ولكن دون خوف، متشوقين لمواجهة هذا التحدي ومعرفة أين نحن الآن في الدوري الإسباني، أعتقد أيضًا أن أجواءً رائعة ستسود مدريد مع عودة أوفييدو إلى الدرجة الأولى، أنا متأكد من أن الجماهير لن تخيب أملنا، وآمل أن نحقق نتيجة جيدة ونفرح الجميع".

قصة ريال مدريد وأوفييدو تتجدد

وأكمل: "نحن نعلم بالفعل ما لدى ريال مدريد وهو الكثير من المواهب والمهاجمين العظماء، سيكون الأمر صعبًا للغاية، لكننا مستعدون ومتحمسون لإظهار للعالم ما يمكننا فعله".

وواصل اللاعب المصري: "لا يوجد حل سحري للتغلب على ريال مدريد، عليك اللعب بلا خوف، وأن تكون متحدًا في الهجوم والدفاع، لأن غياب أحدهما سيقضي عليك، والتركيز الأقصى فالخطأ ضد هذه الفرق باهظ الثمن".

وأتم لاعب ريال أوفييدو تصريحاته: "إذا سجلت أمام ريال مدريد سأحتفل كالعادة فأنا أرتجل فقط، بالنسبة لي إنها مجرد مباراة أخرى، واحدة من مبارياتنا الـ 38، حتى لو كانت ضد ريال مدريد".

من هو هيثم حسن؟

يعد هيثم حسن هو نجم الفريق الأول لريال أوفييدو حاليا بعدما قاد الفريق للصعود للدوري الإسباني الممتاز للمرة الأولى منذ 24 عاما.

ويلعب هيثم في مركز الجناح الأيمن وهو من أب مصري وأم تونسية ويبلغ من العمر 23 عاما.

