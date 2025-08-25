انتهت مساء الإثنين مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-26.

وشهدت هذه الجولة الريمونتادا الاستثنائية لبرشلونة أمام ليفانتي بعدما تأخر بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 3-2.

أما أتلتيكو مدريد فوقع في فخ التعادل مع إلتشيه بنتيجة 1-1، ليواصل البداية السيئة بعدما تلقى هزيمة من إسبانيول في الجولة الأولى الأولى بنتيجة 2-1.

أما ريال مدريد فسحق فريق ريال أوفييدو بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي، ليواصل البداية المميزة بعدما انتصر على أوساسونا في الجولة الأولى بنتيجة 1-0.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل فياريال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني وهو نفس رصيد برشلونة وريال مدريد وخيتافي وأتليتك بلباو بعدما حققوا الفوز في أول جولتين.

فياريال يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف حيث سجل 7 أهداف دون أن يستقبل أي هدف، على عكس الـ4 أندية الأخرى.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل، بينما يلتقي ريال مدريد مع ريال مايوركا في الجولة الثالثة يوم السبت القادم.