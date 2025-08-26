نجح ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو أن يحقق الانتصار في الجولتين الأولى والثانية بالدوري الإسباني وذلك على حساب أوساسونا وريال أوفييدو.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا 1-0 في أول مباراة رسمية لتشابي ألونسو على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاء الانتصار خارج الديار على ريال أوفييدو 3-0 في الجولة الثانية من الموسم الجديد "2025-2026".

ريال مدريد يخرج بشباك نظيفة في أول جولتين من الليجا

ولم يتوقف الأمر عند الانتصارين فقط، بل استطاع فريق تشابي ألونسو أن يخرج بشباك نظيفة في المباراتين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد لم يستقبل أهدافا في أول جولتين من الليجا لأول مرة منذ عشر سنوات.

وتحديدا منذ موسم 2015-2016 عندما حقق ريال مدريد ذلك بقيادة رافاييل بينيتيز.

وفي 23 أغسطس 2015، استهل الملكي مشواره بالتعادل السلبي في ملعب المولينون ضد سبورتينج خيخون، ثم سحق ريال بيتيس بنتيجة 5-0 في برنابيو.

