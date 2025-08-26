المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد أول جولتين في الليجا.. ريال مدريد يستعيد رقما غائبا منذ 10 سنوات

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:44 م 26/08/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

نجح ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو أن يحقق الانتصار في الجولتين الأولى والثانية بالدوري الإسباني وذلك على حساب أوساسونا وريال أوفييدو.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا 1-0 في أول مباراة رسمية لتشابي ألونسو على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاء الانتصار خارج الديار على ريال أوفييدو 3-0 في الجولة الثانية من الموسم الجديد "2025-2026".

طالع نتائج مباريات الدوري الإسباني من هنا

ريال مدريد يخرج بشباك نظيفة في أول جولتين من الليجا

ولم يتوقف الأمر عند الانتصارين فقط، بل استطاع فريق تشابي ألونسو أن يخرج بشباك نظيفة في المباراتين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد لم يستقبل أهدافا في أول جولتين من الليجا لأول مرة منذ عشر سنوات.

وتحديدا منذ موسم 2015-2016 عندما حقق ريال مدريد ذلك بقيادة رافاييل بينيتيز.

وفي 23 أغسطس 2015، استهل الملكي مشواره بالتعادل السلبي في ملعب المولينون ضد سبورتينج خيخون، ثم سحق ريال بيتيس بنتيجة 5-0 في برنابيو.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

 

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني تشابي ألونسو كورتوا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg