ريال مدريد يستهدف ضم أوباميكانو من بايرن ميونخ

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في ضم دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني.

أوباميكانو البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى بايرن في صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني، وينتهي عقده مع النادي البافاري في يونيو 2026، أي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد يسعى لضم أوباميكانو مجانا بعد انتهاء عقده مع بايرن.

ويتماشى هذا مع منهج ريال مدريد في السنوات الأخيرة، المتمثل في التعاقد مع لاعبين كبار في صفقات انتقال مجانية كما حدث مع أنطونيو روديجر، وكيليان مبابي، وديفيد ألابا.

وتوقفت المفاوضات بين بايرن ميونخ والمدافع الفرنسي منذ عدة أشهر، حيث يطالب اللاعب براتب أعلى من راتبه السنوي الحالي البالغ 16 مليون يورو.

هذا التوقف يفتح الباب أمام أوباميكانو للسير على خطى ديفيد ألابا، الذي انتقل إلى من بايرن الريال في 2021 في ظروف مشابهة.

جدير بالذكر أن أوباميكانو انضم إلى بايرن لتعويض ألابا، وقد يقوم بالأمر نفسه في مدريد، حيث يرغب تشابي ألونسو مدرب الفريق الملكي في التخلص من المدافع النمساوي الذي ينتهي عقده في 2026.

وخاض أوباميكانو 38 مباراة مع بايرن بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

