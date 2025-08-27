المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريال مدريد يستهدف ضم أوباميكانو من بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:10 ص 27/08/2025
أوباميكانو

أوباميكانو

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في ضم دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني.

أوباميكانو البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى بايرن في صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني، وينتهي عقده مع النادي البافاري في يونيو 2026، أي بنهاية الموسم الحالي.

هل يرتدي كاراسكو قميص أتلتيكو مدريد للمرة الثالثة؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد يسعى لضم أوباميكانو مجانا بعد انتهاء عقده مع بايرن.

ويتماشى هذا مع منهج ريال مدريد في السنوات الأخيرة، المتمثل في التعاقد مع لاعبين كبار في صفقات انتقال مجانية كما حدث مع أنطونيو روديجر، وكيليان مبابي، وديفيد ألابا.

وتوقفت المفاوضات بين بايرن ميونخ والمدافع الفرنسي منذ عدة أشهر، حيث يطالب اللاعب براتب أعلى من راتبه السنوي الحالي البالغ 16 مليون يورو.

بوسكيتس: لم أحدد موعد اعتزالي أو موقفي من إنتر ميامي

هذا التوقف يفتح الباب أمام أوباميكانو للسير على خطى ديفيد ألابا، الذي انتقل إلى من بايرن الريال في 2021 في ظروف مشابهة.

جدير بالذكر أن أوباميكانو انضم إلى بايرن لتعويض ألابا، وقد يقوم بالأمر نفسه في مدريد، حيث يرغب تشابي ألونسو مدرب الفريق الملكي في التخلص من المدافع النمساوي الذي ينتهي عقده في 2026.

وخاض أوباميكانو 38 مباراة مع بايرن بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ريال مدريد بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو

