دون تحديد مدة الغياب.. برشلونة يعلن إصابة جافي قبل مواجهة رايو فاييكانو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:40 ص 30/08/2025
جافي

جافي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة لاعبه الشاب جافي قبل مواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره رايو فاييكانو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 6 نقاط، خلف فياريال صاحب الـ6 نقاط أيضاً ولكن يتخلف عنه بفارق الأهداف.

برشلونة ملك الـ VAR في الدوري الإسباني

إصابة جافي

أصدر النادي الكتالوني، صباح اليوم السبت، بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يؤكد خلاله إصابة اللاعب جافي قبل مواجهة رايو فاييكانو.

ولم يحدد برشلونة، مدة غياب جافي بعد الإصابة التي تعرض لها والتي ستمنعه عن المشاركة في مباراة الجولة الثالثة بالدوري.

نادٍ سويسري يثير الجدل بقميص برشلونة

وقال برشلونة في بيان رسمي: "يعاني جافي من ألم في ركبته اليمنى، سيغيب عن مباراة الأحد ضد رايو فاييكانو وستحدد مدة تعافيه مدى جاهزيته".

وشارك جافي مع برشلونة هذا الموسم في مباراتين بالدوري الإسباني بواقع 66 دقيقة لعب، لم يسجل ولكنه صنع هدف وحيد أمام ريال مايوركا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا جافي رايو فاييكانو

