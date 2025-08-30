سقط أتلتيكو مدريد أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بالتعادل 1-1، في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ألافيس وأتلتيكو مدريد، على ملعب مينديزورتزا، مساء اليوم السبت.

وافتتح جوليانو سيميوني التهديف لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 7، بينما جاء هدف ألافيس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء عن طريق كارلوس فيسنتي.

أتلتيكو مدريد دون فوز

ويبقى أتلتيكو مدريد دون فوز في الدوري الإسباني، بعد مرور 3 مباريات حتى الآن.

وسقط أتلتيكو مدريد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني، حيث إنه حقق تعادلين وخسارة.

بينما حقق ألافيس أول تعادل له في الدوري الإسباني، كما أنه تعادل وفاز في المباراتين الماضيتين.

مركز متأخر لكتيبة سيميوني

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني بنقطتين، فيما يحتل ألافيس المرتبة العاشرة بـ 4 نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني