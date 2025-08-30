المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الانتصار الأول يتأخر.. أتلتيكو مدريد يسقط أمام ألافيس في الدوري الإسباني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:34 م 30/08/2025
أتلتيكو مدريد وألافيس

أتلتيكو مدريد وألافيس

سقط أتلتيكو مدريد أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بالتعادل 1-1، في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ألافيس وأتلتيكو مدريد، على ملعب مينديزورتزا، مساء اليوم السبت.

وافتتح جوليانو سيميوني التهديف لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 7، بينما جاء هدف ألافيس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء عن طريق كارلوس فيسنتي.

أتلتيكو مدريد دون فوز

ويبقى أتلتيكو مدريد دون فوز في الدوري الإسباني، بعد مرور 3 مباريات حتى الآن.

وسقط أتلتيكو مدريد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني، حيث إنه حقق تعادلين وخسارة.

بينما حقق ألافيس أول تعادل له في الدوري الإسباني، كما أنه تعادل وفاز في المباراتين الماضيتين.

مركز متأخر لكتيبة سيميوني

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني بنقطتين، فيما يحتل ألافيس المرتبة العاشرة بـ 4 نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ألافيس

