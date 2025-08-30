أعلن تشابي ألسونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال مايوركا، في تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - دين هويسن - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: تشواميني - أردا جولر - فالفيردي.

خط الهجوم: ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام ريال مايوركا

رودريجو جوس، داني كارفاخال، جونزالو جارسيا، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، دافيد ألابا، أندري لونين، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، سيرجيو ميستر، تياجو بيتراتش.

وعاد فينيسيوس جونيور إلى تشكيل ريال مدريد الأساسي في مباراة ريال مايوركا، حيث إنه كان قد جلس بديلًا في المباراة الماضية.

ودفع ألونسو بـ فرانكو ماستانتونو في تشكيل ريال مدريد الاساسي لأول مرة.

بينما يجلس رودريجو على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام ريال مايوركا، بعدما خاض اللقاء الماضي أساسيًا.

وحقق ريال مدريد الفوز في أول مباراتين في الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني