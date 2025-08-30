المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألونسو: ريال مدريد يسير على الطريق الصحيح.. وتفاجأت من حكم ألافيس وأتلتيكو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:50 ص 31/08/2025
ألونسو

تشابي ألونسو

تحدث تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن الفوز أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد بنتيجة 2-1 أمام ضيفه ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.. طالع التفاصيل من هنا

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: "كلما فزنا، نشعر بالسعادة، شهدت المباراة لحظاتها المميزة، كان رد فعلنا جيدًا بعد هدف مايوركا، بدا الشوط الثاني هادئًا، لكن بهدف أردا، الذي كان سيمنحنا التقدم، أصبح الفارق أقرب، لقد كان فوزًا صعبًا."

وأضاف: "رد فعلي كان للتمرد على الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم، بفضل الزخم الكبير وروح الفريق، فزنا بالمباراة."

وتابع: "كان علينا تعديل ضغطنا وتوزيع الكرات بشكل أفضل، كانوا يستعيدون توازنهم ويدورون بدلًا من أن يتمكنوا من إغراقهم أكثر."

وواصل: "أنا سعيد جدًا كنا نفتقر للخبرة، وفي هذه المرحلة من الموسم التحضيري الأخير، تنافسنا بقوة وحصدنا تسع نقاط، نحن راضون، الآن حان وقت استعادة نشاطنا."

وأشار إلى: "فينيسيوس قدّم مساهمة جيدة؛ كانت مباراة أفضل من مباراة أوساسونا، وكان ذلك الهدف مهمًا، ورودريجو قدّم أداءً جيدًا أيضًا، كنا نفقد السيطرة على المباراة، لكن الجميع قدّم أداءً جيدًا، نحتاج إلى ذلك أن يُساهم الجميع، وقدّم رودريجو دقائق جيدة."

واستطرد: "أود الاستمرار، والحفاظ على تقاربهم، لكن أمنيتي ذهبت أدراج الرياح، كنا نعلم أن هذه المباريات الثلاث مهمة للمنافسة، ولتحسين أدائنا، ولتحديد مسارنا، إنها تُنبئنا بالكثير، الاستراحة قادمة، والآن الحاجز التالي قادم، لكن تسع نقاط من تسع أمر جيد، هناك أمور جيدة وأمور يجب تصحيحها، وهذا ما سنفعله."

وشدد: "عدم تسجيله لا يُقلقني إطلاقًا أتيحت له عدة فرص، وكان أداء كيليان ممتازًا، افتقر إلى الدقة في التمريرة الأخيرة أو التسديدة، أنا متأكد من أنه سيعود إلى هذا المستوى، يمكن معالجة مسألة التسلل، لكنه دائمًا ما يُشكل تهديدًا للخصم، لكن هذه أمور يُمكن تحسينها، لست قلقًا جدًا؛ سيُسجل الكثير من الأهداف."

واستمر: "كنت أتابع كاريراس بالفعل، وكنت سعيدًا جدًا برؤيته يصل، لم يكن ذلك ممكنًا في كأس العالم، ولكنه ممكن الآن، إنه يعرف النادي جيدًا، ولكن مستواه استثنائي، يتقن كل شيء تقريبًا، إنه إضافة رائعة، للحاضر والمستقبل."

وأردف: "نحن أفضل مما كنا عليه في البداية، بالنظر إلى الأمور، النتائج مهمة؛ فهي تؤكد مسار عملنا، دوري أبطال أوروبا قادم، وعلينا تحسين الأمور، لكنني سعيد، كانت مباراة اليوم عبارة عن سلسلة من المراحل، لم ندخل المباراة بأفضل شكل ممكن، لكننا تحسنا بعد ذلك، لكن الضغط لم يكن شديدًا جدًا، علينا أن نتحسن قليلًا، لقد كنا نؤدي بشكل جيد للغاية، وصنعنا فرصًا أكثر مما فعلنا ضد أوساسونا ضد دفاع منخفض مرة أخرى، هناك أمور أفضل وأمور أسوأ، دعونا نواصل المحاولة."

خطأ حكم الفيديو المساعد في مباراة ألافيس وأتلتيكو مدريد؟: "لقد فاجأني، هذه أخطاء لا يجب أن تحدث، سنرى ما سيحدث مع الإفراط في الاستخدام، ولكن عند استخدام تقنية الفيديو المساعد، يجب استخدامها لتصحيح الأخطاء."

وحصد ريال مدريد العلامة الكاملة في أول 3 مباريات ليتصدر الترتيب بشكل مؤقت على حساب برشلونة.

ترتيب الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ريال مايوركا مبابي تشابي ألونسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

