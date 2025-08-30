فهم رسالة ألونسو.. فينيسيوس يستعيد مكانته في ريال مدريد

بعد بداية متذبذبة لموسمه، أظهر فينيسيوس جونيور هذا الأسبوع أنه استوعب رسائل تشابي ألونسو بوضوح خلال مباراة ريال أوفييدو عندما أجلسه على مقاعد البدلاء، المهاجم البرازيلي نجح في تغيير سلوكه على أرض الملعب.

وقدم فينيسيوس أداءً مقنعًا أمام مايوركا، مؤكدًا أنه أصبح لاعبًا حاسمًا ضمن خطة المدرب الباسكي، مع إظهار استعداد تام للمساهمة في التماسك الدفاعي للفريق والالتزام بروح الفريق.

تغيير العقلية وأداء مهيمن

لم يكن هدف فينيسيوس أمام مايوركا فقط بطريقته المعتادة، بل جسّد التغيير الكامل في سلوكه وموقفه على أرض الملعب، اللاعب رقم 7 أصبح مسيطرًا في اللقاء، وأكمل ثلاث مراوغات وسدد كرتين على المرمى، متفوقًا على مبابي في هذا الجانب، في رسالة واضحة عن جاهزيته.

الهدف الحاسم 2-1 أكد صواب قرار تشابي بتحفيز فينيسيوس، في إطار استراتيجية القضاء على الامتيازات الفردية، المدرب شدد على ضرورة مساهمة كل عناصر الفريق، بعيدًا عن الأنا، سواء في الهجوم أو الدفاع، مع التأكيد على أهمية التماسك وروح الفريق، حيث وصف فينيسيوس وفالفيردي وكورتوا بأنهم عناصر أساسية ضمن هذه المنظومة.

ريال مدريد يتخطى فخ مايوركا

وقال تشابي ألونسو قبل مواجهة ريال مايوركا: "الشيء الأساسي في غرفة الملابس هو روح الفريق، الجميع يعرفون أنهم موجودون لتقديم الإضافة، وعندما لا يحين دورهم، يجب أن يفعلوا ذلك من الخارج. هذا التماسك والإيمان به حقًا أمر أساسي، وداخل ذلك، فينيسيوس مهم، وفيدي مهم، وكورتوا مهم، الجميع في غاية الأهمية".

تشابي أوضح أنه يريد لفينيسيوس أن يخوض موسمًا رائعًا، مشددًا على دوره الحاسم لكل ما قدمه النادي سابقًا ولكل ما سيقدمه هذا الموسم، البرازيلي تجاوب مع هذا التوجيه وبدأ يظهر الالتزام الكامل على أرض الملعب.

وقال تشابي ألونسو: "ما أريده هو أن يخوض فينيسيوس موسمًا رائعًا، لكل ما قدمه لريال مدريد ولكل ما نريده أن يقدمه هذا الموسم، سيكون عنصرًا أساسيًا".

ألونسو: ريال مدريد يسير على الطريق الصحيح

فترة التوقف فرصة لتعزيز التماسك

تقترب الآن فترة التوقف الدولي، والتي ستتيح للاعبين فرصة لبناء المكاسب الإيجابية المكتسبة، ولن يسافر فينيسيوس إلى البرازيل، ما يمنحه وقتًا إضافيًا لاستيعاب المفاهيم الدفاعية خلال التدريبات وتعزيز التغيير في العقلية، كما ألمح بالفعل في تمريرته الرائعة لمبابي في أوفييدو.

فينيسيوس نشر صورًا تظهر تقاربًا كبيرًا مع مبابي خلال التدريبات، في إشارة إلى رغبته في التواصل الدائم معه، كما يُظهر اللاعب أنه يشهد دون معارضة انتقال القيادة تدريجيًا إلى الفرنسي، الذي أثبت جدارته داخل الملعب وغرفة الملابس.

