أليكسيس سانشيز يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني

بات المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أودينيزي الإيطالي، قريبا من العودة إلى الدوري الإسباني.

سانشيز لعب 3 سنوات في إسبانيا مع برشلونة (2011-2014)، وتنقل بعدها بين أرسنال ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وصولا إلى أودينيزي.

تحت قيادة أليجري مجددا.. رابيو يقترب من ميلان

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إشبيلية بصدد حسم صفقة سانشيز في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن إشبيلية توصل إلى اتفاق لضم سانشيز البالغ من العمر 36 عاما في صفقة انتقال حر، حيث يسعى أودينيزي لتأمين رحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات.

الفتح ليلا كورة: لا صحة لأنباء التعاقد مع عمر خضر

ويعتقد المهاجم المخضرم أن الفريق الأندلسي سيمنحه فرصة المشاركة بانتظام في المباريات.

وكان سانشيز قد شارك في 14 مباراة مع أودينيزي بمختلف المسابقات الموسم الماضي، لم يسجل خلالها أي أهداف.

ويمتد عقد اللاعب مع أودينيزي حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي.

جدول مباريات اليوم