تحدث الإسباني الشاب فيرمين لوبيز لاعب نادي برشلونة، لأول مرة على إمكانية انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وأغلق سوق الانتقالات الصيفية، مساء أمس الإثنين، وقرر فيرمين لوبيز البقاء في صفوف برشلونة، وعدم انتقاله إلى تشيلسي.

تصريحات فيرمين لوبيز

وقال لوبيز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في النهاية، كانت أولويتي دائمًا البقاء في برشلونة".

وأضاف: "وصلتُ وأنا في الثانية عشرة من عمري؛ كان حلمي أن أكون هنا، وأن أتمكن من الوصول إلى الفريق الأول، يُعدّ اهتمام أندية أخرى دائمًا إطراءً، لكن الحقيقة هي أنني كنتُ دائمًا أحلم بالبقاء في برشلونة والنجاح هنا".

موندو ديبورتيفو: فيرمين لوبيز يرفض عرض تشيلسي ويقرر البقاء في برشلونة

وتابع: "لاحظتُ تأثير الجماهير بالتأكيد، ليس هذا الأسبوع فحسب، بل منذ انضمامي للفريق الأول، شعرتُ بحب كبير من قِبل الكتالونيين، إنها نعمة أن أكون لاعبًا مهمًا في برشلونة".

وأتم لاعب برشلونة: "كان الأمر بالغ الأهمية، لأنني لطالما ناضلت لأكون هنا، لألعب مع برشلونة، هدفي هو البقاء هنا، كما تعلم في كرة القدم لا أحد يعلم ما سيحدث، وهناك أمور لا تعتمد عليك، لكن أولويتي كانت دائمًا البقاء في برشلونة".