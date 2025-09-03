المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بشكتاش يرغب في ضم أسينسيو من ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:43 ص 03/09/2025
راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد

راؤول أسينسيو

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي بشكتاش التركي في التعاقد مع راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد الإسباني.

أسينسيو كان لاعبا أساسيا أساسيا في ريال مدريد الموسم الماضي، لكن الوضع اختلف مع تشابي ألونسو، المدرب الحالي، الذي لا يبدو مقتنعا بالمدافع الإسباني الشاب.

وأفادت صحيفة "آس" أن بشكتاش يرغب في استغلال وضعية أسينسيو الحالية والتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قبل إغلاق سوق الانتقالات في تركيا يوم 12 سبتمبر الحالي.

مع ذلك، يُشير التقرير إلى أن أسينسيو لا ينوي إطلاقا مغادرة ريال مدريد رغم تراجعه في ترتيب المدافعين تحت قيادة ألونسو، وينوي البقاء والقتال من أجل مركزه حتى لو استغرق ذلك وقتا.

فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر جيهي.. وانخفاض عدة لاعبين

أسينسيو نشأ في أكاديمية ريال مدريد، وتم تصعيده إلى الفريق الأول الموسم الماضي بقرار من كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق.

وشارك المدافع الإسباني في 57 مباراة مع الفريق الملكي الموسم الماضي، لم يسجل خلالها أهدافا، ومنذ بداية الموسم الحالي، لم يحصل على أي دقيقة.

ويمتد عقد أسينسيو مع ريال مدريد حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

جدول مباريات اليوم 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني راؤول أسينسيو

أخبار تهمك

