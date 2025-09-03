بشكتاش يرغب في ضم أسينسيو من ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي بشكتاش التركي في التعاقد مع راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد الإسباني.

أسينسيو كان لاعبا أساسيا أساسيا في ريال مدريد الموسم الماضي، لكن الوضع اختلف مع تشابي ألونسو، المدرب الحالي، الذي لا يبدو مقتنعا بالمدافع الإسباني الشاب.

وأفادت صحيفة "آس" أن بشكتاش يرغب في استغلال وضعية أسينسيو الحالية والتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قبل إغلاق سوق الانتقالات في تركيا يوم 12 سبتمبر الحالي.

مع ذلك، يُشير التقرير إلى أن أسينسيو لا ينوي إطلاقا مغادرة ريال مدريد رغم تراجعه في ترتيب المدافعين تحت قيادة ألونسو، وينوي البقاء والقتال من أجل مركزه حتى لو استغرق ذلك وقتا.

أسينسيو نشأ في أكاديمية ريال مدريد، وتم تصعيده إلى الفريق الأول الموسم الماضي بقرار من كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق.

وشارك المدافع الإسباني في 57 مباراة مع الفريق الملكي الموسم الماضي، لم يسجل خلالها أهدافا، ومنذ بداية الموسم الحالي، لم يحصل على أي دقيقة.

ويمتد عقد أسينسيو مع ريال مدريد حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي.

