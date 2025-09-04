بلباو يثق في إتمام صفقة لابورت رغم رفض "فيفا"

يثق نادي أتلتيك بلباو الإسباني في حسم التعاقد مع المدافع إيمريك لابورت، لاعب النصر السعودي، رغم العقبات القانونية التي منعت الصفقة من الاكتمال.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت مؤخرا أن لابورت اتفق مع بلباو، ناديه السابق، على الانضمام إليه هذا الصيف، لكن الصفقة لم تتم لعدم وصول المستندات المطلوبة في الوقت المحدد قبل غلق باب القيد في إسبانيا.

وقال بلباو في بيان رسمي أمس الأربعاء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض طلب نظيره الإسباني بالحصول على شهادة الانتقال الدولية من أجل إتمام صفقة انضمام إيمريك لابورت إلى النادي الباسكي.

وأشار بلباو إلى أنه يواصل العمل من أجل التوصل إلى حل إيجابي لجميع الأطراف الثلاثة (نادي النصر واللاعب وأتلتيك)، ويقوم باستكشاف جميع الخيارات المتاحة ضمن الإطار القانوني القائم.

ووفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن هناك ثقة كاملة داخل بلباو في قدرتهم على تسجيل المدافع الإسباني في غضون الـ15 يوما القادمة.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي بلباو يعتقدون أن "الشخص المسؤول عن نقل الوثائق إلى الفيفا لم يفعل ذلك في الوقت المناسب"، وهو أمر قد يسمح بثغرة تحل الأزمة.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن بلباو بإمكانه الطعن في قرار فيفا أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، وهو أحد المسارات القانونية التي يستعد النادي الباسكي لدراستها.

وإذا تم تسجيل لابورت خلال 15 يوما، فقد تكون مشاركته الأولى في 22 سبتمبر ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

لكن حتى لو نجح أتلتيك في حل هذه المشكلة، فلن يتمكن من الاعتماد على المدافع في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، نظرا لعدم تسجيله ضمن قائمته لهذه المرحلة من البطولة.

يذكر أن لابورت بدأ مسيرته الاحترافية مع أتلتيك بلباو، حيث خاض أكثر من 200 مباراة بقميص النادي بين عامي 2012 و2018، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو.

وفي الموسم الماضي، شارك اللاعب في 30 مباراة مع النصر في مختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 5 أهداف.

