المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بلباو يثق في إتمام صفقة لابورت رغم رفض "فيفا"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:51 م 04/09/2025
إيمريك لابورت

إيمريك لابورت

يثق نادي أتلتيك بلباو الإسباني في حسم التعاقد مع المدافع إيمريك لابورت، لاعب النصر السعودي، رغم العقبات القانونية التي منعت الصفقة من الاكتمال.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت مؤخرا أن لابورت اتفق مع بلباو، ناديه السابق، على الانضمام إليه هذا الصيف، لكن الصفقة لم تتم لعدم وصول المستندات المطلوبة في الوقت المحدد قبل غلق باب القيد في إسبانيا.

مستقبل نيمار مع البرازيل على المحك بعد استبعاده

وقال بلباو في بيان رسمي أمس الأربعاء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض طلب نظيره الإسباني بالحصول على شهادة الانتقال الدولية من أجل إتمام صفقة انضمام إيمريك لابورت إلى النادي الباسكي.

وأشار بلباو إلى أنه يواصل العمل من أجل التوصل إلى حل إيجابي لجميع الأطراف الثلاثة (نادي النصر واللاعب وأتلتيك)، ويقوم باستكشاف جميع الخيارات المتاحة ضمن الإطار القانوني القائم.

ووفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن هناك ثقة كاملة داخل بلباو في قدرتهم على تسجيل المدافع الإسباني في غضون الـ15 يوما القادمة.

جرينوود يرفض دعوة لتمثيل منتخب جامايكا

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي بلباو يعتقدون أن "الشخص المسؤول عن نقل الوثائق إلى الفيفا لم يفعل ذلك في الوقت المناسب"، وهو أمر قد يسمح بثغرة تحل الأزمة.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن بلباو بإمكانه الطعن في قرار فيفا أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، وهو أحد المسارات القانونية التي يستعد النادي الباسكي لدراستها.

وإذا تم تسجيل لابورت خلال 15 يوما، فقد تكون مشاركته الأولى في 22 سبتمبر ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

لكن حتى لو نجح أتلتيك في حل هذه المشكلة، فلن يتمكن من الاعتماد على المدافع في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، نظرا لعدم تسجيله ضمن قائمته لهذه المرحلة من البطولة.

يذكر أن لابورت بدأ مسيرته الاحترافية مع أتلتيك بلباو، حيث خاض أكثر من 200 مباراة بقميص النادي بين عامي 2012 و2018، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو.

وفي الموسم الماضي، شارك اللاعب في 30 مباراة مع النصر في مختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 5 أهداف.

جدول مباريات اليوم 

النصر السعودي إيمريك لابورت أتلتيك بلباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg