اقترب المدافع الإسباني إيريك جارسيا لاعب نادي برشلونة، من تجديد عقده مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة، بعد الثقة التي تمكن من كسبها داخل غرفة الملابس، وخاصة لدى الطاقم الفني بقيادة هانسي فليك.

وينتهي عقد إيريك جارسيا مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، في 30 يونيو عام 2026.

إيريك جارسيا يقترب من تجديد عقده

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إيريك جارسيا سيوقع عقده الجديد مع برشلونة حتى عام 2030.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كل من اللاعب والنادي يريدان تمديد العقد قبل فترة أعياد الميلاد وإغلاق الاتفاق حتى يونيو 2030، لا يوجد استعجال ولكن لا توجد أيضًا أي شكوك في التوصل إلى اتفاق.

وأكدت الصحيفة، أن المحادثات جارية منذ فترة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع دون أي مفاجآت.

وكانت هناك لحظات صعبة في حياة إيريك جارسيا، حيث في الشتاء الماضي، ضغط النادي عليه للبحث عن خروج يمنحه دورًا أكبر، لكن اللاعب تمسك بقراره: أراد البقاء على الأقل حتى صيف 2025، ليثبت أن لديه الكثير ليقدمه.

وقد أثبت له الوقت صحة موقفه، أداؤه في المراحل الأخيرة من الموسم كان حاسمًا لاستعادة الثقة وفتح صفحة جديدة في مسيرته.

الآن، وبعد بداية موسم شارك فيها أساسيًا في المباريات الرسمية الثلاث التي خاضها الفريق، لم يثبت إيريك جارسيا فقط أنه يمكن أن يكون عنصرًا مهمًا في قلب الدفاع، بل أصبح أيضًا خيارًا موثوقًا به كظهير أيمن عندما احتاجه فليك.

هذه القدرة على اللعب في أكثر من مركز، إلى جانب نضجه والشخصية التنافسية التي أظهرها، كانت عوامل حاسمة جعلت المدرب الألماني أحد أبرز الداعمين له داخل النادي.