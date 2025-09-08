المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التوقف الدولي.. فليك يستعد لإصلاح الأخطاء واستعادة النسق في برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:20 م 08/09/2025
فليك

هانسي فليك

مع انتهاء مشاركة المنتخبين الإسباني والبولندي في تصفيات كأس العالم 2026، أصبح بإمكان هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، الآن العمل مع غالبية عناصر الفريق اعتبارًا من اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة فالنسيا والمباريات الست التالية قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

هذه المرحلة من الموسم ستتطلب الكثير من الفريق الذي لم يصل بعد إلى مستوى الأداء والفاعلية التي قدّمها في معظم فترات الموسم الماضي.

المباريات الثلاث الأولى في الدوري وجميعها خارج الأرض، تركت شعورًا معينًا بخيبة الأمل لعدم تحقيق العلامة الكاملة بعد واحدة من أكثر الفترات التحضيرية اكتمالًا في الآونة الأخيرة، إضافة إلى بعض القلق، خاصة بشأن المباراة الأخيرة من الثلاث، أمام رايو فاييكانو.

إصابات جديدة تقلق فليك قبل مواجهة فالنسيا

المدرب نفسه وجه رسالة في قاعة المؤتمرات الصحفية، بعدما كان قد عبر عنها سابقًا في غرفة الملابس، متناولًا جوانب يرى أنها بحاجة إلى تحسين.

على سبيل المثال، دعا المدرب اللاعبين إلى إظهار المزيد من الحدة بعد الفوز 3-0 أمام مايوركا، وهي مباراة لم تعجبه فيها العقلية التي ظهرت في الشوط الثاني، كما شدد مجددًا بعد التعادل 1-1 أمام رايو فاييكانو، مشيرًا إلى "الأنانية" كعوامل قد تدمر النجاح، وذلك وفقًا لتعبيره الشخصي.

حان الوقت للعمل على كل هذه الأمور، إلى جانب معالجة الاختلالات التي اكتشفها المدرب، والذي صرّح أيضًا بأنه كان يتطلع لانتهاء فترة الانتقالات لإغلاق أي صفقات قد تُشتّت تركيز المجموعة.

البحث عن ثنائي مثالي في قلب الدفاع

على سبيل المثال، إحدى القضايا التي يجب على فليك معالجتها في أقرب وقت ممكن هي تركيبة قلبي الدفاع، بعد رحيل إنييجو مارتينيز.

كان ثنائي قلب الدفاع الباسكي مع كوبارسي أحد مفاتيح الأداء الرائع للفريق في الموسم الماضي، والذي انتهى بتحقيق ألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، وجميعها جاءت على حساب مدريد.

لماذا فشل برشلونة في انطلاقة الدوري الإسباني؟

في المباراتين الأوليين، اختار فليك ثنائي أراوخو-كوبارسي، مغيرًا الشريك الكتالوني الذي كان يلعب إلى جانب إنييجو، بعد الأداء السيئ في ملعب سيوتات دي فالنسيا، شارك إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن في قلب الدفاع في مباراة فايييكاس، لكن ذلك لم يكن الحل المثالي أيضًا، فليك بحاجة إلى إيجاد شراكة تمنح الفريق الاستقرار.

فيما يتعلق بالشكاوى حول الأنانية وقلة الحدة التي تحدث عنها فليك في قاعة المؤتمرات الصحفية، يأمل المدرب أن يستعيد الفريق مستوى الضغط العالي المميز من جميع الخطوط، الذي أظهره في الموسم الماضي.

واجبات فليك

برشلونة بالإضافة إلى فقدان بعض الدقة في تقنية التسلل، واجه صعوبات في التحولات خلال المباراتين أمام فالنسيا وفاييكانو، فقدان غير معتاد للكرة في خط الوسط، نقص في التمريرات الحاسمة التي لم تكن مفقودة الموسم الماضي، وصعوبة في مواجهة الدفاعات المغلقة، كلها عوامل أعاقت الفريق في بعض الأوقات.

علاوة على ذلك، تسعى الفرق لإيجاد حلول لمعادلة التفوق الهجومي الذي كان عليه الفريق في الموسم الماضي، وكذلك للحد من تفوق لامين يامال.

ملعب يوهان كرويف يقترب من استضافة برشلونة وفالنسيا

من المهم أن يجد فليك الحلول وأن يستجيب الفريق في الأسابيع المقبلة، قبل التوقف الدولي المقبل، هناك سبع مباريات بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا: فالنسيا على أرضه، نيوكاسل خارج الأرض، خيتافي على أرضه، أوفييدو خارج الأرض، ريال سوسيداد على أرضه، باريس سان جيرمان على أرضه، وإشبيلية خارج الأرض.

سلسلة مباريات تشمل اختبارين أوروبيين صعبين والحاجة إلى ترسيخ مسار جيد في الدوري الإسباني.

سيكون معظم اللاعبين موجودين اليوم في مدينة خوان جامبر الرياضية، باستثناء اللاعبين التاليين الذين لم ينهوا بعد مشاركتهم الدولية: كريستنسن، أراوخو، رافينيا، كوندي، راشفورد، وباردجي.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا هانسي فليك

